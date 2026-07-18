Баба Ванга предвидјела катастрофу за један знак

Аутор:АТВ редакција
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Баба Ванга, чувена бугарска пророчица је упозоравала да ће Шкорпије током 2026. године проћи кроз веома тежак период препун изазова и великих животних промјена.
Баба Ванга је вјеровала да би Шкорпије могле да се суоче са озбиљним искушењима до краја 2026. године, пише "Информер".
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За овај знак се наводи да ће до краја 2026. године проћи кроз период који ће многи описати као потпуни животни преокрет. Оно што су годинама градиле могло би да буде стављено на тест, а поједине Шкорпије могле би да се суоче са наглим промјенама на послу, финансијским притисцима или прекидима важних односа.
Ситуације које су дуго биле скриване могле би да изађу на видјело, због чега ће многи припадници овог знака морати да донесу одлуке које су одлагали мјесецима, па чак и годинама.
Посебно изазован период могао би да буде везан за новац и каријеру. Могући су неочекивани трошкови, промјене пословног окружења или осјећај да се труд не исплати онако како су очекивали.
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Управо због тога многе Шкорпије ће бити приморане да преиспитају своје приоритете и пронађу потпуно нови правац.
Оно што ће у почетку дјеловати као губитак касније би могло да се покаже као важна лекција која води ка већем успјеху.
На емотивном плану такође су могуће велике турбуленције. Везе које су дуго опстајале само из навике могле би да дођу до тачке пуцања, док ће односи засновани на искрености имати прилику да постану још јачи.
Шкорпије ће бити суочене са истином, ма колико она била непријатна, а управо ће их то натјерати да се ослободе свега што их је спутавало.
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Ипак, астролози истичу да израз колапс не треба схватати дословно. Он представља рушење старих образаца, навика и животних околности које више не служе њиховом развоју.
Након сваког краја долази нови почетак, па би управо крај 2026. године могао да означи улазак Шкорпија у много стабилнији и успјешнији животни период.
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