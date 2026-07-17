Претучен дугогодишњи члан Идијота

Аутор:АТВ редакција
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Саша Миловановић, познатији као Сале Веруда, оснивач и дугогодишњи члан легендарног пулског панк састава КУД Идијоти, према незваничним информацијама, нападнут је током ноћи у центру Пуле.
Ријеч је о једном од најпрепознатљивијих имена регионалне панк сцене и оснивачу бенда који је оставио дубок траг на музичкој сцени Хрватске и региона.
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Како је саопштила Полицијска управа истарска, инцидент се догодио око један час послије поноћи у Улици Сергијеваца.
Према полицијским информацијама, неколико мушкараца ударало је по кантама за смеће и гласно викало, због чега их је 63-годишњак упозорио на непримјерено понашање.
Умјесто да се смире, напали су га и рукама и ногама ударали по тијелу.
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Након првог напада удаљили су се са мјеста догађаја, али су се убрзо вратили и поново насрнули на 63-годишњака.
У покушају да га заштити, између нападача и мушкарца стала је 42-годишња жена, али су нападачи физички напали и њу.
По завршетку напада побјегли су са мјеста догађаја, а полиција спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све околности инцидента и идентификовала одговорне особе, преноси "Дневно".
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