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Велика погодност грађанима стиже почетком седмице

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:46

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Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Почетком наредне седмице, тачније одмах у понедјељак, грађанима Босне и Херцеговине (БиХ) стиже велика погодност која ће значајно олакшати трансакције новца.

Ријеч је о инстант плаћањима која почињу 20. јула, када ће Централна банка Босне и Херцеговине пустити у рад нови систем који омогућава пренос новца између рачуна за свега неколико секунди.

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Систем ће бити доступан 24 сата дневно, седам дана у недјељи и током свих 365 дана у години. То значи да ће грађани и привредници моћи слати и примати новац и током викенда, празника или изван радног времена банака.

Новац на рачуну за неколико секунди

Након што корисник својој банци преда налог за плаћање, банка ће га прослиједити Централној банци БиХ, која ће обрадити трансакцију, а новац би се за неколико секунди требао наћи на рачуну примаоца.

У постојећем систему током дана се обављају четири поравнања, због чега трансакције послате након радног времена често чекају наредни дан.

Инстант плаћања у БиХ требала би уклонити таква чекања и омогућити знатно брже располагање новцем.

Гувернер Централне банке БиХ Јасмина Селимовић оцијенила је раније да је ријеч о највећој реформи и модернизацији домаћег платног промета од 2001. године.

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Грађанима би нови систем требао олакшати слање новца и управљање кућним буџетом, док ће компаније моћи прецизније планирати плаћања, наплату потраживања и расположива средства.

Постепено прикључивање банака

Платформа ће од понедјељка бити доступна свим комерцијалним банкама у Босни и Херцеговини, али се све банке неће укључити истовремено.

Од првог дана систем ће користити банке које су завршиле функционална, техничка и оперативна тестирања, док ће се остале прикључивати након што испуне потребне услове.

Централна банка БиХ и раније је најавила да би систем инстант плаћања, развијен по моделу европског ТИПС система, требао постати оперативан током јула 2026. године.

Почетак рада неће бити пилот-пројект нити пробна фаза, већ потпуно функционалан систем. Укључивање банака одвијаће се појединачно и у контролисаним условима како би се његов рад могао пажљиво пратити.

Лимит за једну инстант трансакцију у почетној фази износиће 5.000 КМ, а Централна банка БиХ моћи ће га накнадно мијењати у складу с потребама корисника и развојем тржишта.

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Централна банка утврдила је нижу тарифу за инстант трансакције у односу на ону коју банкама наплаћује за постојећи жиро клиринг. Ипак, коначан износ накнаде коју ће плаћати грађани зависиће од цјеновника појединачних комерцијалних банака.

У првој фази инстант плаћања у БиХ биће могућа само за домаће трансакције. Касније је планирано увођење плаћања путем Кју Ар кодова, плаћања на продајним мјестима и интернету, као и прекограничних инстант трансакција.

Корисници ће морати посебно пазити приликом уношења броја рачуна и других података о примаоцу јер се трансакције извршавају готово тренутно. Централна банка најавила је праћење сумњивих трансакција и могућих превара, али је упозорено да и грађани и компаније морају одговорно чувати податке за приступ својим рачунима.

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Тагови :

Инстант плаћање

Централна банка БиХ

Плаћање

трансакција

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