Велика погодност грађанима стиже почетком седмице

Аутор:АТВ редакција
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Почетком наредне седмице, тачније одмах у понедјељак, грађанима Босне и Херцеговине (БиХ) стиже велика погодност која ће значајно олакшати трансакције новца.
Ријеч је о инстант плаћањима која почињу 20. јула, када ће Централна банка Босне и Херцеговине пустити у рад нови систем који омогућава пренос новца између рачуна за свега неколико секунди.
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Систем ће бити доступан 24 сата дневно, седам дана у недјељи и током свих 365 дана у години. То значи да ће грађани и привредници моћи слати и примати новац и током викенда, празника или изван радног времена банака.
Након што корисник својој банци преда налог за плаћање, банка ће га прослиједити Централној банци БиХ, која ће обрадити трансакцију, а новац би се за неколико секунди требао наћи на рачуну примаоца.
У постојећем систему током дана се обављају четири поравнања, због чега трансакције послате након радног времена често чекају наредни дан.
Инстант плаћања у БиХ требала би уклонити таква чекања и омогућити знатно брже располагање новцем.
Гувернер Централне банке БиХ Јасмина Селимовић оцијенила је раније да је ријеч о највећој реформи и модернизацији домаћег платног промета од 2001. године.
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Грађанима би нови систем требао олакшати слање новца и управљање кућним буџетом, док ће компаније моћи прецизније планирати плаћања, наплату потраживања и расположива средства.
Платформа ће од понедјељка бити доступна свим комерцијалним банкама у Босни и Херцеговини, али се све банке неће укључити истовремено.
Од првог дана систем ће користити банке које су завршиле функционална, техничка и оперативна тестирања, док ће се остале прикључивати након што испуне потребне услове.
Централна банка БиХ и раније је најавила да би систем инстант плаћања, развијен по моделу европског ТИПС система, требао постати оперативан током јула 2026. године.
Почетак рада неће бити пилот-пројект нити пробна фаза, већ потпуно функционалан систем. Укључивање банака одвијаће се појединачно и у контролисаним условима како би се његов рад могао пажљиво пратити.
Лимит за једну инстант трансакцију у почетној фази износиће 5.000 КМ, а Централна банка БиХ моћи ће га накнадно мијењати у складу с потребама корисника и развојем тржишта.
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Централна банка утврдила је нижу тарифу за инстант трансакције у односу на ону коју банкама наплаћује за постојећи жиро клиринг. Ипак, коначан износ накнаде коју ће плаћати грађани зависиће од цјеновника појединачних комерцијалних банака.
У првој фази инстант плаћања у БиХ биће могућа само за домаће трансакције. Касније је планирано увођење плаћања путем Кју Ар кодова, плаћања на продајним мјестима и интернету, као и прекограничних инстант трансакција.
Корисници ће морати посебно пазити приликом уношења броја рачуна и других података о примаоцу јер се трансакције извршавају готово тренутно. Централна банка најавила је праћење сумњивих трансакција и могућих превара, али је упозорено да и грађани и компаније морају одговорно чувати податке за приступ својим рачунима.
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