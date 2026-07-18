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Бањалука: За мјесец зарадио скоро 300 хиљада КМ

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:13

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Новац
Фото: ATV

Радник из Бањалуке, запослен у дјелатности осталог новчаног пословања (посредовање), остварио је нето примање од чак 288.412 КМ за само један мјесец.

Ријеч је о највећем појединачном нето примању пријављеном у Републици Српској у првих шест мјесеци ове године, потврђено је за "Независне новине" у Пореској управи Републике Српске.

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Поређења ради, просјечна плата у Републици Српској у јуну износила је 1.682 КМ, што значи да је овом раднику исплаћена око 171 просјечна мјесечна плата.

Првих пет највећих плата исплаћено у Бањалуци

Према подацима Пореске управе Републике Српске, на другом мјесту листе пет највећих исплаћених нето примања налази се такође радник из Бањалуке, запослен у услужним дјелатностима из области информационих технологија, којем је исплаћено 225.168 КМ.

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"Треће мјесто заузео је још један Бањалучанин запослен у области осталих личних услужних дјелатности, са нето примањем од 151.314 КМ. И на четвртој позицији налази се радник из Бањалуке који је запослен у дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) осталих машина, са исплаћених 148.734 КМ", казали су из Пореске управе.

Пето мјесто на листи највећих појединачних нето примања припало је још једном раднику из Бањалуке, запосленом у области осталог новчаног пословања (посредовање), којем је исплаћено 122.413 КМ.

Сви наведени износи односе се на појединачна мјесечна нето примања пријављена у Републици Српској током првих шест мјесеци ове године.

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Бањалука

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