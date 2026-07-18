Бањалука: За мјесец зарадио скоро 300 хиљада КМ

Аутор:АТВ редакција
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Радник из Бањалуке, запослен у дјелатности осталог новчаног пословања (посредовање), остварио је нето примање од чак 288.412 КМ за само један мјесец.
Ријеч је о највећем појединачном нето примању пријављеном у Републици Српској у првих шест мјесеци ове године, потврђено је за "Независне новине" у Пореској управи Републике Српске.
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Поређења ради, просјечна плата у Републици Српској у јуну износила је 1.682 КМ, што значи да је овом раднику исплаћена око 171 просјечна мјесечна плата.
Према подацима Пореске управе Републике Српске, на другом мјесту листе пет највећих исплаћених нето примања налази се такође радник из Бањалуке, запослен у услужним дјелатностима из области информационих технологија, којем је исплаћено 225.168 КМ.
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"Треће мјесто заузео је још један Бањалучанин запослен у области осталих личних услужних дјелатности, са нето примањем од 151.314 КМ. И на четвртој позицији налази се радник из Бањалуке који је запослен у дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) осталих машина, са исплаћених 148.734 КМ", казали су из Пореске управе.
Пето мјесто на листи највећих појединачних нето примања припало је још једном раднику из Бањалуке, запосленом у области осталог новчаног пословања (посредовање), којем је исплаћено 122.413 КМ.
Сви наведени износи односе се на појединачна мјесечна нето примања пријављена у Републици Српској током првих шест мјесеци ове године.
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