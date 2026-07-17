У ХЕ на Дрини најнижа цијена струје

Аутор:Бојан Носовић
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Цијене произведене струје су опет камен спотицања између Хидроелектрана на Дрини и Електропривреде Српске. ИЗ Вишеграда траже више пара из Требиња им одговарају шта је ту је, министар ћути.
Дискриминација и неправда, тако однос Матичног предузећа према њима описују у Хидроелектранама на Дрини. Цијена произведене струје у три хидроелектране у Српској није иста, у Вишеграду је најнижа, Недељко Перишић се пита зашто.
За АТВ каже да иако производе пуном паром никако да се макну из реда губиташа.
"Имамо чврсте аргументе да смо једно од најбољих предузећа у систему ЕРС-а али некако кроз ту цијену нашег коначног завршног производа нисмо вредновани на адекватан начин, нисмо вредновани као други произвођачи", каже Перишић.
Трошкови расту, цијена остаје иста, а апели и дописи су без одговора прича Перишић.
"Унутар система би се могла направити мало праведнија расподјела да и ово предузеће буде позитивно да позитивно послује као и ранијих година", додаје Перишић.
Није то све баш тако, одговара Перишићу директор ЕРС-а. Лука Петровић објашњава да је уговор о цијенама потписан на пет година и да су цијене формиране након што је сагледано више аспеката, првенствено трошкови пословања и одржавања.
"Степен одржавања те хидроелектране који је на нивоу 14 милиона марака, они укупно инвестирају од два до четири милиона марака по години а остатак од десет до дванаест милиона марака у задњих 25 година враћала је Република Српска", рекао је Петровић.
Када им је и сушна година они имају високе приходе јер је тако успостављен цјеновник, каже Петровић и поручује да ће тешко доћи до повећања цијене.
"Чим би се промијенила цијена у ове три хидроелектране одмах би се морала промијенити и цијена грађанима Републике Српске", додаје Петровић.
У Вишеграду не престају да куцкају захтјеве, за сада се чини узалудно. Писали су Влади, Електропривреди и наравно ресорном министру.
А од ресорног министра по добром старом обичају када се јави проблем ни трага ни гласа. АТВ је више пута долазила до Петра Ђокића, ова тема му се није свидјела па је као и раније лоптицу пребацио на Електропривреду и Луку Петровића. Док лоптица лети лете и киловати са Дрине и чекају боље дане.
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