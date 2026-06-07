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Велико срце мале Дуње: Други пут дарује косу да врати осмијехе обољелој дјеци

Аутор:

АТВ
07.06.2026 10:20

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Дуња Маслић други пут је донирала косу за Удружењу "Искра"
Фото: Срна

Ученица четвртог разреда Основне школе "Србија" из Црквине код Шамца Дуња Маслић други пут је донирала косу за Удружењу "Искра" које пружа подршку дјеци обољелој од малигних болести јер, како каже, жели да сва дјеца буду здрава и срећна.

Дјевојчица Дуња је и прије три године донирала своју дугу косу, а сада се други пут одлучила за овај несебичан гест како би допринијела изради перика за дјецу која се током лијечења суочавају са губитком косе.

"Желим мир и здравље, да сва дјеца живе срећно, да хуманост као врлина буде дио свих нас", рекла је ова мала хуманитарка, која је активна и у Културно-умјетничком друштву "Посавина" из Црквине.

Њена мајка Марина рекла је Срни да је Дуњу прије три говине мотивисала једна дјевојчица за коју је чула да је донирала косу, те да је одмах изразила жељу да исто учини.

Чекале су пола године да коса довољно порасте, мајка је чак мислила да ће Дуња заборавити, међутим није.

"Подсјетила ме. Био је септембар, онда сам је одвела код фризерке која јој је одсјекла косу, одмах смо је спаковали и послали Удружењу `Иска`", испричала је Марина Маслић Срни.

Мајка Марина каже да је препоносна на тај кћеркин гест, јер је пуштала косу да расте само да би је одсјекла и донирала и неком вратила осмјех.

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"Препоносни смо на њену хуманост и зрелост у тако мало година", истакла је Марина.

Директор школе "Србија" у Црквини Раденка Миросављевић рекла је Срни да је Дуња, иако је ученица нижих разреда, својим поступком показала зрелост, племенитост и саосјећање.

"Њена спремност да помогне онима којима је подршка најпотребнија заслужује велико поштовање и дивљење. Поносни смо што је Дуња дио наше школе и што својим примјером подстиче друге да шире доброту, хуманост и љубав према људима", рекла је Миросављевићева.

Она је истакла да Дуњина одлука да други пут донира косу дјеци која се боре са тешком болешћу заслужује најдубље поштовање и дивљење и пожељела је да овај поступак буде инспирација свима.

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Тагови :

дјеца обољела од рака

Дуња Маслић

канцер

Шамац

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