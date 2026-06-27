Источно Сарајево: На билборде постављене фотографије страдале српске дјеце у Подрињу

Аутор:АТВ редакција
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У Источном Сарајеву постављене су фотографије на билборде страдале српске дјеце у Подрињу уз поруку "У Братунац се не зове, у Братунац се иде" поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу.
Ова порука упућена је грађанима Републике Српске и путницима који пролазе кроз Источно Сарајево да присуствују помену за за 3.267 погинулих српских бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча, који су страдали у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Овај централни меморијални догађај биће одржан у суботу, 4. јула, у Братунцу.
Срна
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