Додик: Добој организована зрела средина

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је данас да се Добој показује као једна организована зрела средина посвећена развоју и изразио задовољство што су поводом Дана града, Видовдана, додијељене награде најбољим ученицима.
Додик је у обраћању на свечаној академији истакао да је сагласан да признања заслужују и привредници али да сматра да је најважније награду додијелити најбољим ученицима.
"Дивно је видјети ову дјецу и свака част на иницијативи. Обично нам у данашње вријеме најбољи ђаци некако промакну, не запазимо их на прави начин када заврше школу, не бринемо нешто посебно о њима", рекао је Додик.
Указао је да се данас у Републици Српској жели створити амбијент да млади људи остају, те подсјетио да је смање приправнички стаж што значи много.
Додик је овом приликом указао да је ово и дан када се биљежи напредак за који сматра да је у Добоју велики.
Указао је на изграђен ауто-пут, болницу, све оно што се гради убрзано и интензивно и честитао свима који су дали допринос.
Нагласио је да је важно присјетити се и људи који су дали несумњив допринос данашњем Добоју, те оцијенио да је једна од кључних била одлука покојног Боривоја Паравца и његовог тима да одбране Добој.
"Радујем се доћи у Добој гдје увијек примијетим промјену на боље. Мислим да је данас сређенији и уреднији, најважније да је стабилно и безбједно мјесто за живот", рекао је Додик.
Истакао је дјеловање Српске православне цркве и других вјерских заједница и да жели да тако остане очувано и у будућности.
Срна
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