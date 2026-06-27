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Додик: Добој организована зрела средина

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 13:05

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Милорад Додик у Добоју на слави Дана града
Фото: Srna

Предсједник Милорад Додик изјавио је данас да се Добој показује као једна организована зрела средина посвећена развоју и изразио задовољство што су поводом Дана града, Видовдана, додијељене награде најбољим ученицима.

Додик је у обраћању на свечаној академији истакао да је сагласан да признања заслужују и привредници али да сматра да је најважније награду додијелити најбољим ученицима.

"Дивно је вид‌јети ову д‌јецу и свака част на иницијативи. Обично нам у данашње вријеме најбољи ђаци некако промакну, не запазимо их на прави начин када заврше школу, не бринемо нешто посебно о њима", рекао је Додик.

Указао је да се данас у Републици Српској жели створити амбијент да млади људи остају, те подсјетио да је смање приправнички стаж што значи много.

Додик је овом приликом указао да је ово и дан када се биљежи напредак за који сматра да је у Добоју велики.

Указао је на изграђен ауто-пут, болницу, све оно што се гради убрзано и интензивно и честитао свима који су дали допринос.

Нагласио је да је важно присјетити се и људи који су дали несумњив допринос данашњем Добоју, те оцијенио да је једна од кључних била одлука покојног Боривоја Паравца и његовог тима да одбране Добој.

"Радујем се доћи у Добој гд‌је увијек примијетим промјену на боље. Мислим да је данас сређенији и уреднији, најважније да је стабилно и безбједно мјесто за живот", рекао је Додик.

Истакао је д‌јеловање Српске православне цркве и других вјерских заједница и да жели да тако остане очувано и у будућности.

Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Добој

Дан града

Видовдан

Република Српска

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