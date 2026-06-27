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Број случајева еболе у Конгу премашио 1.200

27.06.2026 14:05

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Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Број случајева вируса еболе у Демократској Републици Конго достигао је 1.203, укључујући 321 смртни исход, од тренутка када је нова епидемија проглашена средином маја, саопштиле су здравствене власти у најновијем извјештају објављеном у петак увече.

Према подацима Министарства здравља, до сада је забиљежено 148 опорављених пацијената, док се 419 особа налази у изолацији или на болничком лијечењу.

Епидемија, узрокована сојем Бундибуђо (Bundibugyo), захватила је 34 здравствене зоне у три покрајине, укључујући Итури, који је епицентар кризе, те Сјеверни и Јужни Киву.

Здравствени званичници као главне изазове наводе отпор заједница према постморталном тестирању, недовољне капацитете за лијечење у Итурију, те стопу праћења контаката која је и даље испод циљаних 95 одсто.

"Влада подсјећа да је борба против еболе одговорност свих. Позивамо грађане да пријаве сваки сумњив случај, придржавају се хигијенских мјера и избјегавају руковање тијелима преминулих", наведено је из Министарства.

Директор Афричког центра за контролу и превенцију болести (Africa CDC) Жан Касеја изјавио је да су партнери, укључујући Свјетску здравствену организацију (WHO), Европски центар за превенцију и контролу болести, те француске и конгоанске власти, у потпуности ангажовани на сузбијању епидемије.

Генерални директор Свјетске здравствене организације Тедрос Аданом Гебрејесус упозорио је да рат додатно отежава борбу против еболе, јер блокира приступ погођеним подручјима, распршује контакте и повећава страх међу становништвом.

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Тагови :

ДР Конго

ебола

епидемија

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