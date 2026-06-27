Број случајева еболе у Конгу премашио 1.200

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Број случајева вируса еболе у Демократској Републици Конго достигао је 1.203, укључујући 321 смртни исход, од тренутка када је нова епидемија проглашена средином маја, саопштиле су здравствене власти у најновијем извјештају објављеном у петак увече.
Према подацима Министарства здравља, до сада је забиљежено 148 опорављених пацијената, док се 419 особа налази у изолацији или на болничком лијечењу.
Епидемија, узрокована сојем Бундибуђо (Bundibugyo), захватила је 34 здравствене зоне у три покрајине, укључујући Итури, који је епицентар кризе, те Сјеверни и Јужни Киву.
Здравствени званичници као главне изазове наводе отпор заједница према постморталном тестирању, недовољне капацитете за лијечење у Итурију, те стопу праћења контаката која је и даље испод циљаних 95 одсто.
"Влада подсјећа да је борба против еболе одговорност свих. Позивамо грађане да пријаве сваки сумњив случај, придржавају се хигијенских мјера и избјегавају руковање тијелима преминулих", наведено је из Министарства.
Директор Афричког центра за контролу и превенцију болести (Africa CDC) Жан Касеја изјавио је да су партнери, укључујући Свјетску здравствену организацију (WHO), Европски центар за превенцију и контролу болести, те француске и конгоанске власти, у потпуности ангажовани на сузбијању епидемије.
Генерални директор Свјетске здравствене организације Тедрос Аданом Гебрејесус упозорио је да рат додатно отежава борбу против еболе, јер блокира приступ погођеним подручјима, распршује контакте и повећава страх међу становништвом.
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