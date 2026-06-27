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"Крстови се и даље руше, уништено између 60 и 80 православних споменика"

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 15:06

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"Крстови се и даље руше, уништено између 60 и 80 православних споменика"
Фото: Ustupljena fotografija/RTRS

Ми, Срби, хришћани, православци, гледајући рупе на крсту код Травника, смо у други план ставили чињеницу коју су навели људи из тог села, сви православни споменици на гробљу у Засељу крај Травника су уништени, кажу из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.

- Уништено је између 60 и 80 споменика. Потпуно. Уништени су без икакве могућности да се поправе, да се "закрпе", да се залијепе дијелови остатака. Скроз су срушени. Шта се дешава у овим људима који до земље руше крст? Ко их је "напунио" мржњом - питају из Одбора.

У име чије идеје су затровани мржњом према православном хришћанству, наводе даље.

- Према нашим сазнањима, крстови се и даље руше. Срби, о молитвама и свецима крпе крстове, лијепе, бетонирају у земљу, водоравно, да не смета већинском народу, али сваке године на гробљима исте слике. Колико мораш мрзити Србе да им уништиш цијело гробље? - наводе из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.

Подсјећамо, прије неколико дана у травничком насељу Засеље на хришћански православни крст, и у правцу православног гробља у насељу Засеље код Травника испаљено више десетина пројектила из ватреног оружја.

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Тагови :

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Травник

СПЦ

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На мјесту гдје је некада било српско село, данас нема никога. Остао је крст, подигнут да обиљежи некадашње православно гробље. На њему су данас трагови метака. Испаљено је више десетина хитаца, кажу из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ. Отворен је и предмет у Тужилаштву Средњобосанског кантона. Из полиције, међутим, кажу да случај није пријављен, већ су за њега сазнали преко медија.

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