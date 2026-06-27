"Крстови се и даље руше, уништено између 60 и 80 православних споменика"

Аутор:АТВ редакција
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Ми, Срби, хришћани, православци, гледајући рупе на крсту код Травника, смо у други план ставили чињеницу коју су навели људи из тог села, сви православни споменици на гробљу у Засељу крај Травника су уништени, кажу из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
- Уништено је између 60 и 80 споменика. Потпуно. Уништени су без икакве могућности да се поправе, да се "закрпе", да се залијепе дијелови остатака. Скроз су срушени. Шта се дешава у овим људима који до земље руше крст? Ко их је "напунио" мржњом - питају из Одбора.
У име чије идеје су затровани мржњом према православном хришћанству, наводе даље.
- Према нашим сазнањима, крстови се и даље руше. Срби, о молитвама и свецима крпе крстове, лијепе, бетонирају у земљу, водоравно, да не смета већинском народу, али сваке године на гробљима исте слике. Колико мораш мрзити Србе да им уништиш цијело гробље? - наводе из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Подсјећамо, прије неколико дана у травничком насељу Засеље на хришћански православни крст, и у правцу православног гробља у насељу Засеље код Травника испаљено више десетина пројектила из ватреног оружја.
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