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Непрегледне колоне возила према Хрватској и Црној Гори

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:56

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Гранични прелаз Зупци АМС РС
Фото: AMSRS

Дуге колоне возила чекају на излазу из БиХ на граничним прелазима према Хрватској и Црној Гори, али и на улазу из правца Србије и Хрватске, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Возила чекају на граничним прелазима Нови Град, Велика Кладуша, Изачић, Присика, Дољани и Неум један на излазу из БиХ ка Хрватској, те на прелазу Зупци према Црној Гори.

Чека се и на прелазу Костајница на улазу у БиХ из правца Хрватске, те на прелазу Рача из Србије.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.

Из АМС-а су напоменули да је ситуација на граничним прелазима веома промјенљива с обзиром на то да је сезона годишњих одмора, те су гужве и дужа задржавања очекивана.

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Тагови :

Стање на границама

стање на путевима

ГП Зупци

Гранични прелаз

Ауто-мото савез Републике Српске

Хрватска

Црна Гора

Република Српска

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