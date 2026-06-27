Непрегледне колоне возила према Хрватској и Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Дуге колоне возила чекају на излазу из БиХ на граничним прелазима према Хрватској и Црној Гори, али и на улазу из правца Србије и Хрватске, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Возила чекају на граничним прелазима Нови Град, Велика Кладуша, Изачић, Присика, Дољани и Неум један на излазу из БиХ ка Хрватској, те на прелазу Зупци према Црној Гори.
Чека се и на прелазу Костајница на улазу у БиХ из правца Хрватске, те на прелазу Рача из Србије.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања.
Из АМС-а су напоменули да је ситуација на граничним прелазима веома промјенљива с обзиром на то да је сезона годишњих одмора, те су гужве и дужа задржавања очекивана.
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