Обустављена потрага: Пронађено тијело Миланка Љепоје

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција је пронашла тијело Љепоја Миланка из Новог Града за којим је трајала потрага од 13. јуна.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор обуставили су потрагу за Љепоја Миланком из Новог Града чије је тијело у четвртак 25. јуна пронађено на подручју мјеста Соколиште општина Нови Град. Нестанак Љепоја Миланка Полицијској управи пријављен је 13.06.2026. године", саопштено је из полиције.
Увиђајем на лицу мјеста и обдукцијом нису пронађени трагови који би упућивали на постојање елемената кривичног дјела.
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