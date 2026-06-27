Обустављена потрага: Пронађено тијело Миланка Љепоје

Фото: PU Prijedor

Приједорска полиција је пронашла тијело Љепоја Миланка из Новог Града за којим је трајала потрага од 13. јуна.

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор обуставили су потрагу за Љепоја Миланком из Новог Града чије је тијело у четвртак 25. јуна пронађено на подручју мјеста Соколиште општина Нови Град. Нестанак Љепоја Миланка Полицијској управи пријављен је 13.06.2026. године", саопштено је из полиције. Увиђајем на лицу мјеста и обдукцијом нису пронађени трагови који би упућивали на постојање елемената кривичног дјела.

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