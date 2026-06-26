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Пао са дрвета на обалу Босне, није му било спаса

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:49

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Пао са дрвета на обалу Босне, није му било спаса

Мушкарац из Завидовића, иницијала А. Х., рођен 1966. године, преминуо је на лицу мјеста након пада са дрвета у мјесту Виниште, општина Жепче, потврдила је Фени портпаролка Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић.

Мушкарац је био у пратњи женске особе, а Полицијска станица Жепче добила је обавјештење о несретном догађају у 15:20 сати.

"Преминули је пао са дрвета на обалу ријеке Босне. Служба Хитне медицинске помоћи Жепче обавијестила је ПС Жепче, који су и обавили увиђај. Љекар мртвозорник констатовао је смрт на лицу мјеста. О догађају је обавијештен дежурни кантонални тужилац Тужилаштва ЗДК", казала је Екиновић.

Асистенцију приликом извлачења тијела унесрећеног пружили су припадници Професионалне ватрогасне јединице Жепче.

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Тагови :

Жепче

погинуо мушкарац

Дрво

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