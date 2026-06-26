Мајка ухапшена због сумње да је убила тромјесечног дјечака: Беба пронађена мртва у ријеци

Аутор:АТВ редакција
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Мајка је ухапшена због сумње да је убила свог тромјесечног сина, за којег је раније тврдила да је отет из дјечјих колица.
Дијана Л. (32) је пријавила нестанак бебе 18. јуна, наводећи да је дијете отето, али полиција није пронашла доказе који би потврдили њену тврдњу.
Дијете је пронађено мртво сљедећег дана у ријеци, око 500 метара од њене куће у Ренингену у Њемачкој.
Сада је Дијана Л. ухапшена због сумње на убиство тромјесечног дјечака.
Раније је била осумњичена и за напуштање дјетета те лажирање отмице.
Дијана Л. је, према наводима, сазнала да је трудна тек у петом мјесецу, а њен син Адриан рођен је прије времена.
Живјели су у скученом и запуштеном стану, гдје су комшије говориле да су често слушале Дијану како се свађа с бившим дечком.
- Ту је увијек било бучно и хаотично - присјетила се једна комшиница.
Њен нови партнер повремено је боравио у стану, али није живио стално с њима.
Мајка њеног бившег партнера такођер је живјела у том стану, а бивше колеге су изјавиле да је Дијана очајнички жељела да оде из таквог окружења.
У разговору за Билд, колеге су рекле: “Дијана је покушавала пронаћи бољи стан за себе и свог новог партнера. Жељела је побјећи из скучених услова и окончати хаос.”
Хитне службе пронашле су тијело дјетета близу потока Ранкбах у петак око 13:45 сати.
Полиција је потврдила да је ријеч о тромјесечној беби чији је нестанак пријављен дан раније.
Дијана је раније одвела дијете у супермаркет “Реwе”, око 800 метара од куће.
У разговору за Билд, њена мајка је изјавила: “Моја кћерка се вратила кући из куповине, имала је кесе са собом и хтјела их је понијети на спрат.”
Дијана је потом оставила дијете у колицима испред куће на тротоару, али је касније тврдила да га више није било када се вратила.
Првобитно је полицији рекла да је дијете отето док је она била у кући.
Након пријаве нестанка покренута је велика потрага уз употребу дронова, хеликоптера, ватрогасаца и 40 спасилачких паса, преноси Дејлимејл.
Полиција је претраживала терен, а потрага је обустављена након што је тијело бебе пронађено 19. јуна.
У току је истрага против Дијане, а формирана је и посебна јединица за убиства.
Реагујући на вијест о смрти бебе, градоначелница Ренингена, Мелани Хетмер, раније је изјавила: “Без ријечи сам и дубоко сам забринута.”
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