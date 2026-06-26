Ухапшен осумњичени: Лажним профилима варао људе и тражио новац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лице чији су иницијали С.Р. ухапшено је због сумње да је путем друштвене мреже креирало више лажних профила користећи личне податке, фотографије и бројеве телефона других лица, те лажним представљањем од других корисника тражило новчане уплате, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
На основу наредбе Основног суда у Бањалуци, а под надзором бањалучког Окружног јавног тужилаштва, у претресу просторија које користи осумњичено лице пронађени су и одузети мобилни телефони, СИМ картице и други докази који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.
Лице С.Р. су ухапсили ppripadnici Јединице за високотехнолошки криминалитет, Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму