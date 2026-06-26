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Ухапшен осумњичени: Лажним профилима варао људе и тражио новац

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 15:49

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Лице чији су иницијали С.Р. ухапшено је због сумње да је путем друштвене мреже креирало више лажних профила користећи личне податке, фотографије и бројеве телефона других лица, те лажним представљањем од других корисника тражило новчане уплате, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

На основу наредбе Основног суда у Бањалуци, а под надзором бањалучког Окружног јавног тужилаштва, у претресу просторија које користи осумњичено лице пронађени су и одузети мобилни телефони, СИМ картице и други докази који се доводе у везу са извршењем кривичног д‌јела.

Лице С.Р. су ухапсили ppripadnici Јединице за високотехнолошки криминалитет, Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

новац

Полиција

лажни профили

Интернет превара

хапшење

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