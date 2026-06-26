Трамп запријетио земљама ЕУ: Могуће царине до 100 одсто

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Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је увођењем 100-одстотних царина на сву робу из земаља које уведу порез на дигиталне услуге америчким компанијама.
„Бројне европске земље тренутно разматрају увођење пореза на дигиталне услуге за америчке компаније“, написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social. „Неке су врло близу томе“, додао је.
„Ова објава нека служи као најава да ће се свака земља која уведе такав порез одмах суочити са 100-одстотним царинама на сву робу која се шаље у Сједињене Америчке Државе“, поручио је Трамп, додајући да би те мјере замијениле било какве трговинске споразуме са САД-ом, без обзира на то јесу ли већ потписани или тек планирани.
Француски предсједник Емануел Макрон раније је изјавио да Француска неће одустати од свог дигиталног пореза, упркос притисцима из САД-а. Трамп је претходно упозорио да би САД могао увести 100-одстотне царине на француска вина ако Париз не укине тај порез.
Француска од 2019. наплаћује порез од три одсто на приходе од дигиталних услуга великих технолошких компанија које остварују значајан промет у земљи и свијету.
До нових тензија дошло је након што су чланице ЕУ формално одобриле трговински споразум са САД-ом постигнут раније, којим се ограничавају царине на европски извоз на 15 одсто, наводи АФП.
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