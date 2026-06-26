Снимак који пара срце: Жена се породила испод рушевина у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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Мајка се породила испод рушевина срушене зграде у Венецуели, коју је уништио низ разорних земљотреса. Стотине људи је погинуло, а хиљаде су остале без крова над главом након што су два снажна земљотреса погодила земљу у сриједу увече.
Појавио се видео снимак на којем се види жена како лежи на дасци на земљи, окружена људима у мраку. Друга жена јој помаже да се породи и на свијет јој доноси бебу. Жена која је породила бебу је затим клекнула и увила новорођенче, док су други окупљени покривали мајку.
Више од 250 зграда се срушило након такозваних двоструких земљотреса - два потреса која су се догодила један за другим у размаку од само 39 секунди. Први потрес је био јачине 7,2, други 7,5. Хиљаде људи је остало заробљено испод рушевина.
💔A woman in Venezuela gave birth in the ruins after an earthquake, without electricity or medical assistance— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026
The delivery took place in a destroyed building. There were no doctors, no power, and no equipment nearby.
Volunteers helped and delivered the baby using flashlight… pic.twitter.com/BZQuE4ieIF
Према званичним подацима, потврђено је да је 589 људи погинуло, 2.980 повређено, а 57.000 се води као нестало. Међутим, Амерички геолошки завод процјењује да је у катастрофи могло погинути и до 10.000 људи.
(индекс)
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