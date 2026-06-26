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Снимак који пара срце: Жена се породила испод рушевина у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:15

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Порођај у Венецуели
Фото: Društvena mreža X/nexta_tv

Мајка се породила испод рушевина срушене зграде у Венецуели, коју је уништио низ разорних земљотреса. Стотине људи је погинуло, а хиљаде су остале без крова над главом након што су два снажна земљотреса погодила земљу у сриједу увече.

Појавио се видео снимак на којем се види жена како лежи на дасци на земљи, окружена људима у мраку. Друга жена јој помаже да се породи и на свијет јој доноси бебу. Жена која је породила бебу је затим клекнула и увила новорођенче, док су други окупљени покривали мајку.

Два земљотреса за мање од једног минута

Више од 250 зграда се срушило након такозваних двоструких земљотреса - два потреса која су се догодила један за другим у размаку од само 39 секунди. Први потрес је био јачине 7,2, други 7,5. Хиљаде људи је остало заробљено испод рушевина.

Према званичним подацима, потврђено је да је 589 људи погинуло, 2.980 повређено, а 57.000 се води као нестало. Међутим, Амерички геолошки завод процјењује да је у катастрофи могло погинути и до 10.000 људи.

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Тагови :

земљотрес у Венецуели

Венецуела

трудница

порођај испод рушевина

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