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Старлинк донио важну одлуку након катастрофе у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:11

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Старлинк донио важну одлуку након катастрофе у Венецуели
Фото: Tanjug / AP / Javier Campos

Сателитска интернет јединица компаније "Спејсекс" милијардера Илона Маска, "Старлинк" саопштила је да ће корисницима у Венецуели обезбиједити бесплатан приступ интернету у трајању од мјесец дана након два разорна земљотреса која су погодила ту земљу.

Компанија је навела да истовремено ради на брзом распоређивању "Старлинк" терминала како би се обновила повезаност у најтеже погођеним подручјима.

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Земљотреси јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодили су током ноћи између сриједе и четвртка Венецуелу.

У земљи је проглашено ванредно стање, а обустављен је ваздушни и жељезнички саобраћај, као и настава у школама.

Број жртава два земљотреса порастао је на око 235, док је више од 4.300 људи повријеђено

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Тагови :

земљотрес у Венецуели

интернет

Старлинк

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