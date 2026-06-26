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Троје погинуло у паду извиђачког ватрогасног авиона

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:53

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сједишта авион сједење путовање
Фото: Pexel/ Thomas Zimball

Укупно троје људи погинуло је у паду извиђачког ватрогасног авиона у канадском граду Форт Симпсон, саопштено је из Службе за шумске пожаре области Сјеверозападне територије.

У саопштењу се наводи да се ради о авиону "бирд дог", те да је потврђена смрт тројице чланова посаде.

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Истрагу о несрећи спровешће Канадска краљевска коњичка полиција, служба мртвозорника и Одбор за безбједност саобраћаја, уз пуно учешће Владе Сјеверозападних територија.

/СРНА/

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Тагови :

авион

погинули

Канада

пад авиона

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