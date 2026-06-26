Снажан земљотрес погодио Јапан

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,8 степени Рихтерове скале погодио је сјевероисточну префектуру Чиба, близу Токија.
Није издата пријетња од цунамија, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција.
Подрхтавање тла осјетило се и у Токију.
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Епицентар земљотреса био је на дубини од 50 километара, према подацима Метеоролошке управе.
Нема информација о жртвама или штети.
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