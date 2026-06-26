Logo

Снажан земљотрес погодио Јапан

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 08:13

Коментари:

0
Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5,8 степени Рихтерове скале погодио је сјевероисточну префектуру Чиба, близу Токија.

Није издата пријетња од цунамија, саопштила је Јапанска метеоролошка агенција.

Подрхтавање тла осјетило се и у Токију.

Полиција Аустрија

Свијет

Мушкарац из Хрватске убио држављанина БиХ: Посвађали се око политике, ево колику казну је добио

Епицентар земљотреса био је на дубини од 50 километара, према подацима Метеоролошке управе.

Нема информација о жртвама или штети.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јапан

Земљотрес

Коментари (0)

Више из рубрике

doktor ljekar uniforma medicina

Свијет

Доктор признао да је убио 12 пацијената: Ужас у Њемачкој

2 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Свијет

Ухапшен по европској потјерници: Серијски лопов из БиХ изручен Аустрији

2 ч

0
Комби аустријске полиције.

Свијет

Мушкарац из Хрватске убио држављанина БиХ: Посвађали се око политике, ево колику казну је добио

2 ч

1
У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада

Свијет

У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада

2 ч

0

  • Најновије

09

30

Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током топлотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима