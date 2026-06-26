Мушкарац из Хрватске убио држављанина БиХ: Посвађали се око политике, ево колику казну је добио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Мушкарац из Хрватске (57) осуђен је је четвртак, 25. јуна, пред Покрајинским судом у Бечу на 12 година затвора због смртоносног напада на 49-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, који је након убода ножем преминуо на лицу мјеста.
Трагични догађај десио се 29. новембра 2025. године у стану у бечком Леополдстадту, гдје су се током вечери окупили познаници поријеклом из земаља бивше Југославије.
Свијет
Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на око 235
Према наводима аустријских медија, оптужени је жртви задао два убода ножем у леђа. Један од њих био је толико снажан да је захватио срце, због чега је држављанин БиХ преминуо на мјесту догађаја.
Иако је тужилаштво теретило 57-годишњака за убиство, порота је са седам гласова за и једним против одбацила ту квалификацију. Умјесто тога, проглашен је кривим за намјерно наношење тешких тјелесних повреда са смртним исходом. Пресуда још није правоснажна.
Током суђења оптужени је признао одговорност за смрт мушкарца.
"Знам да сам убио тог човјека. То нисам желио. Хтио сам само да га повриједим", рекао је пред судом.
Свијет
У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада
Тврдио је да му није била намјера усмртити познаника, већ да га је желио убости са стране тијела.
Његов бранилац нагласио је да раније није осуђиван те да је након инцидента сам позвао полицију и хитну помоћ. Након тога је, како је наведено, мирно сачекао долазак полиције и сарађивао током истраге.
Кобне вечери у стану се налазило троје људи који потичу с простора бивше Југославије. Током дружења конзумиране су веће количине алкохола, а касније је утврђено да је оптужени у тренутку напада имао 2,2 промила алкохола у крви.
Ипак, психијатријским вјештачењем закључено је да је био потпуно урачунљив.
Према исказима са суђења, расправа је избила због различитих политичких ставова и погледа на ратове на простору бивше Југославије током деведесетих година.
На суду је свједочила и 47-годишња жена у чијем се стану догодио злочин.
Друштво
Данас се молите за здравље дјеце: Прослављамо Свету Акилину
Присјетила се да је вечер у почетку протекла у опуштеној атмосфери.
"Сједили смо весело и смијали се", казала је свједокиња, додајући да ни данас не може објаснити како је разговор прерастао у жестоку свађу.
Како је навела, покушала је смирити ситуацију лупивши руком о сто и запријетивши да ће позвати полицију, али без успјеха.
"До данас не могу да објасним због чега је дошло до такве свађе. Али кад се попије, увијек је тема Србија и Хрватска", рекла је она.
Према исказу оптуженог, сукоб је ескалирао након што је жртва наводно физички насрнула на жену и оборила је на под.
"Он ју је ударио. Рекао сам му: 'Шта радиш? Јеси ли луд?' Он ми је запријетио: 'Ћути, иначе ће ти се десити исто што и њој'. Тада сам, нажалост, изгубио контролу", изјавио је осуђени.
Србија
Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи
Казао је да је потом посегнуо за ножем из кухињске ладице.
"Експлодирало је у мени", рекао је пред судом.
Порота је на крају закључила да је ријеч о тешком тјелесном повређивању са смртним исходом, те је 57-годишњаку изрекла казну од 12 година затвора. Пресуда још увијек није коначна.
(РадиоСарајево)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
10 ч3
Бања Лука
10 ч2
Друштво
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
09
30
09
25
09
21
09
18
09
17
Тренутно на програму