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Шипово: И тројке присуствовале "Конференцији беба"

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АТВ редакција
25.06.2026 22:47

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Тројке Шипово Конференција беба
Фото: Srna

Д‌јевојчица Георгина и њена два брата Страхиња и Дамјан Вујнић, прве тројке рођене у Шипову након више година, присуствовале су вечерас "Конференцији беба" која је одржана у овој локалној заједници, и која је окупила око 50 учесника.

У трочлано Предсједништво "Конференције беба" изабрана је најстарија беба Душан Калкан, најмлађа беба Нађа Башић и беба са највише браће и сестара Младен Проле.

Догађај је свечано отворио начелник Шипова Милан Ковач који је рекао Срни да су од прошлогодишње "Конференције беба" до данас рођене 64 бебе, што је знатно већи број у односу на прошле године када се тај број кретао до 30 рођених беба.

"То говори о чињеници да су се имали гд‌је родити, да ће имати гд‌је расти, играти се, забављати, ићи у школу, бавити спортом, и гд‌је ће имати и животна опред‌јељења, моћи да раде, производе, стварају, хране себе и своју породицу, буду корисни чланови друштва и да воле Републику Српску", навео је Ковач.

Ковач је рекао да су због недовољних смјештајних капацитета у Д‌јечијем вртићу "Младост" одлучили да уз помоћ Кабинета предсједника Републике Српске прошире објекат, како би сва д‌јеца са подручја општине Шипово могла да бораве у овој установи.

Ковач је навео да би радови требали бити завршени до јесени.

Помоћник директора за медицинске послове Института "Др Мирослав Зотовић" Сњежана Новаковић Бурсаћ, која је присуствовала "Конференцији беба у Шипову", нагласила је да је прекрасно доћи и вид‌јети малишане и њихове срећне младе родитеље, што даје сигурност да Република Српска јача, расте, те да ће је старије генерације имати коме оставити.

"Шипово има вриједне људе и свој природни потенцијал, тако да је за надати се и подржати све иницијативе да овд‌је буде што више и људи и д‌јеце", нагласила је Бурсаћева.

У забавном дијелу програма наступила су д‌јеца из Д‌јечијег вртића "Младост", маскоте, аниматори, а уприличен је и кутак за цртање, лов на рибице, за бојење и осликавање водоперивих тетоважа.

Организатор догађаја, који је одржан на Тргу патријарха Павла је Д‌јечији вртић "Младост".

Покровитељи манифестације је општина Шипово и Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

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бебе

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Шипово: И тројке присуствовале "Конференцији беба"

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