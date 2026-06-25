Сутра сунчано и топло, локално могући пљускови

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује веома топло вријеме са температуром ваздуха до 37 степени, а само понегдје у брдско-планинским предјелима могући су краткотрајна киша или пљусак.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, очекује се слаб до умјерен развој дневне облачности, која локално у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу може условити краткотрајне падавине.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини ујутро и увече слаба бура, током дана јужни вјетар.
Јутарња температура ваздуха од 16 до 21 степен, у вишим предјелима око 13, а највиша дневна од 32 до 37, у вишим крајевима око 28 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 14, Чемерно 23, Калиновик и Иван седло 25, Кнежево, Мраковица, Соколац и Хан Пијесак 26, Дринић 27, Гацко и Сарајево 28, Ливно 29, Вишеград, Мркоњић Град, Рудо, Сребреница и Фоча 30, Билећа, Рибник, Шипово, Бугојно, Дрвар, Јајце и Тузла 31, Сански Мост 32, Бањалука, Бијељина, Добој, Зворник, Нови Град, Приједор, Србац, Требиње, Бихаћ, Градачац и Зеница 33 и Мостар 37 степени Целзијусових, преноси Срна
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