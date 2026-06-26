Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на око 235

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава два земљотреса који су погодили Венецуелу порастао је на око 235, док је више од 4.300 људи повријеђено, изјавио је данас министар здравља Карлос Алварадо.
Алварадо је за државну телевизију рекао да су здравствене установе до четвртка у 19 часова збринуле више од 4.300 повријеђених, од којих је већина задобила лакше повреде, али да међу њима има и пацијената са тешким и умјереним повредама, пренио је ЦНН.
Према његовим ријечима, многима је била потребна хируршка интервенција.
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Земљотреси јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодили су током ноћи између сриједе и четвртка Венецуелу.
У земљи је проглашено ванредно стање, а обустављен је ваздушни и жељезнички саобраћај, као и настава у школама.
(Телеграф.рс)
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