Logo

Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на око 235

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 06:58

Коментари:

0
Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на око 235
Фото: Tanjug / AP / Adrian Naranjo

Број жртава два земљотреса који су погодили Венецуелу порастао је на око 235, док је више од 4.300 људи повријеђено, изјавио је данас министар здравља Карлос Алварадо.

Алварадо је за државну телевизију рекао да су здравствене установе до четвртка у 19 часова збринуле више од 4.300 повријеђених, од којих је већина задобила лакше повреде, али да међу њима има и пацијената са тешким и умјереним повредама, пренио је ЦНН.

Према његовим ријечима, многима је била потребна хируршка интервенција.

policija rotacija

Србија

Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

Земљотреси јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодили су током ноћи између сриједе и четвртка Венецуелу.

У земљи је проглашено ванредно стање, а обустављен је ваздушни и жељезнички саобраћај, као и настава у школама.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

Земљотрес

потрес

погинули

Коментари (0)

Прочитајте више

crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Данас се молите за здравље дјеце: Прослављамо Свету Акилину

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

10 ч

0
"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

Бања Лука

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

10 ч

3
Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Бања Лука

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

10 ч

2

Више из рубрике

Хеликоптер

Свијет

Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

10 ч

0
Премијерка Италије

Свијет

Мелони демантује Руте: Да смо учествовали не би се Трамп жалио

10 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Погођен танкер док је пролазио одобреном рутом кроз мореуз

11 ч

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Свијет

Мерц понудио помоћ Венецуели

11 ч

0

  • Најновије

09

30

Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током толотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима