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Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 23:07

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Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Младић (24) погинуо је у саобраћајној несрећи код села Нерадовац код Врања.

Данас нешто прије 19.30 часова на државном путу другог А реда у атару села Нерадовац догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали мотоцикл и још неколико возила.

Према информацијама из Полицијске управе Врање, у несрећи је живот изгубио младић рођен 2002. године из Врања. Још неколико лица је повријеђено, а за сада није познат степен њихових повреда.

На лицу мјеста налазе се припадници саобраћајне полиције и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Врању, који врше увиђај, преноси Радио-телевизија Врање.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Србија

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