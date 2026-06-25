Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Младић (24) погинуо је у саобраћајној несрећи код села Нерадовац код Врања.
Данас нешто прије 19.30 часова на државном путу другог А реда у атару села Нерадовац догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали мотоцикл и још неколико возила.
Према информацијама из Полицијске управе Врање, у несрећи је живот изгубио младић рођен 2002. године из Врања. Још неколико лица је повријеђено, а за сада није познат степен њихових повреда.
На лицу мјеста налазе се припадници саобраћајне полиције и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Врању, који врше увиђај, преноси Радио-телевизија Врање.
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