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Превозио 2,5 тоне меса без доказа о поријеклу: Ухапшен држављанин БиХ у Србији

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 14:57

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Држављанин БиХ ухапшен је у мјесту Јабланица на Златибору након што је у његовом камиону пронађено готово 2,5 тоне свјежег јунећег меса вриједног 1.975.200 динара (око 16.800 евра) без доказа о поријеклу и квалитету.

"Држављанин БиХ Д.Б. (31) ухапшен је због сумње да је извршио кривично д‌јело недозвољена трговина", саопштен је из МУП-а Србије.

Хапшење су извршили припадници граничне полиције Србије приликом контроле камиона мерцедес којим је управљао осумњичени, када су пронашли 2.469 килограма свјежег јунећег меса без доказа о поријеклу.

Ветеринарска инспекција одузела је месо које ће бити уништено.

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Д.Б. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Ужицу, преноси Срна.

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Тагови :

хапшење

Држављанин БиХ

Србија

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