Превозио 2,5 тоне меса без доказа о поријеклу: Ухапшен држављанин БиХ у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ ухапшен је у мјесту Јабланица на Златибору након што је у његовом камиону пронађено готово 2,5 тоне свјежег јунећег меса вриједног 1.975.200 динара (око 16.800 евра) без доказа о поријеклу и квалитету.
"Држављанин БиХ Д.Б. (31) ухапшен је због сумње да је извршио кривично дјело недозвољена трговина", саопштен је из МУП-а Србије.
Хапшење су извршили припадници граничне полиције Србије приликом контроле камиона мерцедес којим је управљао осумњичени, када су пронашли 2.469 килограма свјежег јунећег меса без доказа о поријеклу.
Ветеринарска инспекција одузела је месо које ће бити уништено.
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Д.Б. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Ужицу, преноси Срна.
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