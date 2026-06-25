Мијењају се правила за пензије у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Нацрт измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО) Србије који је на јавној расправи до 6. јула прецизније дефинише правила за поједине категорије осигураника, а предложена решења односе се пре свега на професионална војна лица, пољопривреднике предузетнике и на поједина техничка усклађивања са прописима ЕУ.
У нацрту овог закона је наведено да се разлози за његово доношење првенствено односе на усаглашавање Закона о ПИО са измјенама и допунама Закона о Војсци Србије у односу на професионалне војнике по уговору којим је прописано да радни однос професионалног војника по уговору, као и подофицира и официра до чина потпуковника престаје по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и најмање 53 године живота.
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Из тог разлога, како је истакнуто, предлаже се измјена тако што и професионални војници по уговору као и подофицири и официрима до чина потпуковника право на старосну пензију стичу кад наврше 40 година пензијског стажа и најмање 53 године живота.
Нацрт закона предлаже и измјену одредбе која се односи на осигуранике самосталних дјелатности који се баве пољопривредном дјелатношћу као носиоци породичног пољопривредног газдинства, а обвезници су пореза на доходак грађана на приходе од самосталне дјелатности или пореза на додату вриједност, у циљу усаглашавања са финансијским прописима.
Наиме, врши се прецизирање постојеће одредбе која се односи на носиоце породичног пољопривредног газдинства у циљу једноставније и прецизније примјене ове одредбе.
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У Нацрту је предложено и да трајање мировања својства осигураника пољопривредника не буде временски ограничено, јер се исто утврђује само у случају постојања објективних разлога (елементарне непогоде,болест и породиљско одсуство), при чему сваки разлог мора бити потврђен од стране надлежних органа или налазом и мишљењем органа вјештачења.
Такође, предлаже се да својство осигураника пољопривредника не престаје у случају обављања привремених и повремених послова, с обзиром на то да ти послови трају кратко, па није рационално мијењати основ осигурања осигураника пољопривредника који обављају ове послове.
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Проширује се и обухват осигураника који остварују право на старосну и пријевремену старосну пензију без престанка осигурања и додатног дефинисања остваривања права на инвалидску пензију.
Предложеним измјенама и допунама Закона о ПИО прецизирају се и одредбе које прописују начин поновног одређивања висине пензије корисника старосне пензије или пријевремене старосне пензије који су, након остваривања ових права, навршили најмање једну годину стажа осигурања, а обухваћена је и измјена која се односи на издавање података унијетих у матичну евиденцију о осигураницима.
Нацрт закона садржи и приједлог за измјену одредбе која се односи на исплату накнаде погребних трошкова, односно предлаже се да се ова накнада исплаћује и за лице које сноси трошкове сахране корисника права и на тај начин се рјешава проблем који постоји у пракси у вези са овим питањем.
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Измјене и допуне обухватају и усаглашавања са прописима ЕУ који се односе на координацију система социјалне сигурности, односно према Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ у обавези смо да се до краја 2026. усагласе прописе у овој области са прописима ЕУ.
Наведено је и да ће предложене измјене у дијелу који се односи на усаглашавање са прописима ЕУ примењивати од дана приступања Србије Европској унији.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да ће 2. јула бити одржан округли сто у Палати Србија у Београду у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању која се спроводи до 6. јула.
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Како наводе, заинтересовани за учешће на овом догађају своје пријаве треба да доставе до петка 26. јула на мејл pio@minrzs.rs, јер је број места ограничен.
Подсјећа се да је јавна расправа о нацрту овог закона почела 15. јуна и прецизира да сви заинтересовани своје коментаре, приједлоге и сугестије могу до 6. јула да достављају на адресу pio@minrzs.rs, путем портала "еКонсултације" или писаним путем на адресу ресорног министарства, улица Немањина 22-26, Београд.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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