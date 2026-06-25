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Млади фудбалер (21) изгубио живот након стравичне несреће на ријеци Рони

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:21

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Кензо Кис, фудбалер француског друголигаша Генгана, изгубио је живот у 21. години након стравичне несреће на ријеци Рони.

Млади фудбалер је проглашен мртвим два дана након што су га рониоци извукли из ријеке, а у сриједу су стигле најгоре вијести - његово срце је престало да куца.

Несрећа се догодила у понедјељак на водопадима Фејсин у близини Лиона, гдје је јака струја повукла Киса и још три особе. Док су остали успјели да се спасу или буду реанимирани на лицу мјеста, потрага за Кисом је трајала најдуже. Пребачен је у болницу у критичном стању, али љекари нажалост нису успјели да га спасу. Ова трагедија догодила се усљед незапамћеног топлотног таласа који је погодио Европу.

Клубови нијеми од бола: "Нико те никада неће заборавити"

Од младог фудбалера се званичним саопштењем опростио његов актуелни клуб Генган:

"Генган тугује због губитка Кенза Киса. Са неизмјерном тугом смо примили вијест о смрти нашег младог играча. Кензо је стигао у клуб прошлог љета и ове сезоне је наступао за наш резервни тим. Изражавамо најдубље саучешће Кензовој породици и вољенима и пружамо им пуну подршку у овим болним тренуцима."

Огласио се и Сент Етјен, клуб у којем је Кис провео чак седам година у млађим категоријама:

"Зелена генерација је у жалости. Кензо Кис, који је седам година био дио нашег спортског центра, талентован играч и дискретан младић којег су сви вољели, изгубио је живот у драматичним околностима. АС Сент Етјен изражава најискреније саучешће његовим најближима, као и саиграчима и тренерима који су дијелили дио његовог пута. Кензо, у ходницима нашег клуба те нико никада неће заборавити."

Кис је важио за великог талента, а прије Сент Етјена провео је и шест година у академији славног Лиона. Прошлог љета је прешао у Генган како би започео своју професионалну каријеру, која је прекинута на најнеправеднији начин.

(Курир)

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Тагови :

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преминуо спортиста

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