Млади фудбалер (21) изгубио живот након стравичне несреће на ријеци Рони

Аутор:АТВ редакција
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Кензо Кис, фудбалер француског друголигаша Генгана, изгубио је живот у 21. години након стравичне несреће на ријеци Рони.
Млади фудбалер је проглашен мртвим два дана након што су га рониоци извукли из ријеке, а у сриједу су стигле најгоре вијести - његово срце је престало да куца.
Несрећа се догодила у понедјељак на водопадима Фејсин у близини Лиона, гдје је јака струја повукла Киса и још три особе. Док су остали успјели да се спасу или буду реанимирани на лицу мјеста, потрага за Кисом је трајала најдуже. Пребачен је у болницу у критичном стању, али љекари нажалост нису успјели да га спасу. Ова трагедија догодила се усљед незапамћеног топлотног таласа који је погодио Европу.
Од младог фудбалера се званичним саопштењем опростио његов актуелни клуб Генган:
"Генган тугује због губитка Кенза Киса. Са неизмјерном тугом смо примили вијест о смрти нашег младог играча. Кензо је стигао у клуб прошлог љета и ове сезоне је наступао за наш резервни тим. Изражавамо најдубље саучешће Кензовој породици и вољенима и пружамо им пуну подршку у овим болним тренуцима."
La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026
L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS
Огласио се и Сент Етјен, клуб у којем је Кис провео чак седам година у млађим категоријама:
"Зелена генерација је у жалости. Кензо Кис, који је седам година био дио нашег спортског центра, талентован играч и дискретан младић којег су сви вољели, изгубио је живот у драматичним околностима. АС Сент Етјен изражава најискреније саучешће његовим најближима, као и саиграчима и тренерима који су дијелили дио његовог пута. Кензо, у ходницима нашег клуба те нико никада неће заборавити."
Кис је важио за великог талента, а прије Сент Етјена провео је и шест година у академији славног Лиона. Прошлог љета је прешао у Генган како би започео своју професионалну каријеру, која је прекинута на најнеправеднији начин.
(Курир)
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