На депонији код Мостара јутрос нема ватре: Дим и неугодан мирис и даље присутни у граду

Аутор:АТВ редакција
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На пожаришту на депонији Уборак код Мостара јутрос нема ватре, али постоје џепови из којих избија дим, речено је у мостарској Професионалној ватрогасној јединици.
Како је објашњено, дим избија на мјестима на којима је пожар јуче загушиван пијеском и муљем.
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Из Ватрогасне јединице наводе да је ријеч о локалитету на којем је јуче избио нови пожар настао паљењем гума на одлагалишту старих аутомобилских гума, непосредно уз депонију комуналног отпада на којој је пожар локализован у уторак, 23. јуна.
На Уборку су ноћас дежурали ватрогасци и полиција, а дим и неугодан мирис и јутрос се осјете на подручју Мостара, али у мањем интензитету него претходних дана.
Градоначелник Мостара Марио Кордић изјавио је јуче да је наређена евакуација становника који живе у близини мостарске депоније.
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Он је рекао да је пожар који је избио у уторак увече подметнут и да су у истрагу укључени тужилаштво и полиција.
(СРНА)
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