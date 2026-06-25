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На депонији код Мостара јутрос нема ватре: Дим и неугодан мирис и даље присутни у граду

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:05

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Пожар
Фото: АТВ

На пожаришту на депонији Уборак код Мостара јутрос нема ватре, али постоје џепови из којих избија дим, речено је у мостарској Професионалној ватрогасној јединици.

Како је објашњено, дим избија на мјестима на којима је пожар јуче загушиван пијеском и муљем.

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Из Ватрогасне јединице наводе да је ријеч о локалитету на којем је јуче избио нови пожар настао паљењем гума на одлагалишту старих аутомобилских гума, непосредно уз депонију комуналног отпада на којој је пожар локализован у уторак, 23. јуна.

На Уборку су ноћас дежурали ватрогасци и полиција, а дим и неугодан мирис и јутрос се осјете на подручју Мостара, али у мањем интензитету него претходних дана.

Градоначелник Мостара Марио Кордић изјавио је јуче да је наређена евакуација становника који живе у близини мостарске депоније.

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Он је рекао да је пожар који је избио у уторак увече подметнут и да су у истрагу укључени тужилаштво и полиција.

(СРНА)

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Тагови :

Мостар

депонија Уборак

пожар

Ватрогасци

пожар на депонији

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