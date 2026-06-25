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Пацијент из Бањалуке хеликоптером транспортован у Београд: Доктори на ВМА извели чудо

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:57

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Хеликоптерски сервис Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Протекла ноћ за дежурне љекаре ВМА протекла је бурно, прегледано је 612 пацијената, а највише је било пацијената који су се јавили у хируршке амбуланте, њих преко 430, док је велики број саобраћајних несрећа забринуо љекаре.

Према ријечима пуковник професора Предрага Ђурића, било је доста пацијената који су примљени на интернистичку амбуланту, око 180. На неуропсихијатрији њих 80, и на токсикологији је прегледано скоро 90 пацијената.

"Оно што бих издвојио је то да је било велики број саобраћајних несрећа. Било је 185 повређених током протеклих 24 часа, а укупно је урађено 12 операција у хируршком блоку ВМА. Највише су посла имали наши општи хирурзи, али и ортопеди и пластични хирурзи", истакао је др Ђурић у јутарњем програму РТС.

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Он је додао да је доста посла за љекаре било и у ангиосали, те да је забиљежено 6 акутних инфаркта и интервенција уградње привременог пејсмејкера.

"Током ноћи организован је и транспорт за пацијента из Републике Српске. Ради се о млађем мушкарцу у доби од 42 године, који је примљен на ВМА због инфаркта мозга. Након интервенције колега из Клиничког центра Бањалука, пацијент је хеликоптерским транспортом превезен на ВМА и око поноћи је наша екипа неурорадиолога на челу са доктором Мацом Јовановским и професором Ранком Раинчевићем извела једну сложену процедуру, такозвана ендоваскуларна тромбектомија. Пацијент је примљен под сликом можданог удара, а наши интервентни радиолози су успјели да отворе крвни суд и пацијент је за сада стабилан", открио је Ђурић.

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Тагови :

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Бањалука

Београд

ВМА

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