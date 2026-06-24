Опомена пред сезону радова: Ватрогасци апелују на пољопривреднике

Аутор:АТВ редакција
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Старјешина Територијалне ватрогасне јединице Шамац Слободан Миловановић апеловао је да пољопривредници не спаљују жетвене остатке и ниско растиње због повећаног ризика од пожара.
Миловановић је рекао Срни да ватрогасци имају много посла јер покривају три општине Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар, наводећи да су од јануара до јуна угасили 35 пожар и имали 62 интервенције приликом саобраћајних незгода.
Он је навео да су гасили пожаре на ниском растињу, објектима, дотрајалим електро-инсталацијама и димњацима.
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Миловановић каже да забринутост изазивају и пожаре на депонијама, подсјећајући да су недавно угасили велики пожар на депонији у Пелагићеву.
/СРНА/
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