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Опомена пред сезону радова: Ватрогасци апелују на пољопривреднике

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 09:36

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Старјешина Територијалне ватрогасне јединице Шамац Слободан Миловановић апеловао је да пољопривредници не спаљују жетвене остатке и ниско растиње због повећаног ризика од пожара.

Миловановић је рекао Срни да ватрогасци имају много посла јер покривају три општине Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар, наводећи да су од јануара до јуна угасили 35 пожар и имали 62 интервенције приликом саобраћајних незгода.

Он је навео да су гасили пожаре на ниском растињу, објектима, дотрајалим електро-инсталацијама и димњацима.

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Миловановић каже да забринутост изазивају и пожаре на депонијама, подсјећајући да су недавно угасили велики пожар на депонији у Пелагићеву.

/СРНА/

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Тагови :

Ватрогасци

Шамац

Пољопривреда

Пољопривредници

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