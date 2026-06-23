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Обрачун у Бугојну: Предсједник Скупштине пријетио начелнику

23.06.2026 21:17

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Обрачун у Бугојну: Предсједник Скупштине пријетио начелнику
Фото: Artinfo.ba

У згради Општине Бугојно јутрос је дошло до озбиљног инцидента у којем је, према наводима из кабинета начелника, предсједник скупштине Игор Врљић (ХДЗ) упутио физичке пријетње и увреде начелнику Едину Машићу (СДП).

Из кабинета начелника саопштено је да је његова безбједност угрожена, те да је случај одмах пријављен Полицијској станици Бугојно. Полицијски службеници су изашли на терен и узели изјаве од присутних.

У саопштењу се наводи да су и раније постојале пријетње и вербални напади с говорнице Скупштине, али да је данашњи инцидент оцијењен као најтежи до сада.

Према доступним информацијама, инцидент се догодио око 10.05 сати када је Врљић дошао у просторије општинске администрације и распитивао се о начелнику.

Након што му је савјетник начелника пренио информацију да је начелник одсутан и да се враћа између 11.00 и 11.30 сати, Врљић је пред свједоцима изрекао бруталне пријетње: "Азаме, реци начелнику, ово му је посљедња опомена. Боље му је да не долази данас на посао. Да је овд‌је, поломио бих га. Ј... му Бог м...". Након тога се, видно љут и без икаквог образложења, удаљио из просторије.

Из кабинета начелника оштро су осудили понашање, наводећи да је неприхватљиво да се предсједник Скупштине понаша на такав начин. Такође тврде да су напетости посљедица политичких притисака и неслагања око начина рада општинске администрације.

Полиција наставља рад на документовању случаја и прикупљању изјава, а више информација очекује се након окончања истраге.

(Вијести.ба)

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Тагови :

Бугојно

начелник

Игор Врљић

Един Машић

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