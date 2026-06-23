Роналдови голови засјенили побједу Португала

Аутор:АТВ редакција
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Португал је славио са 5:0 против Узбекистана, а звијезда екипе Кристијано Роналдо постигао је два гола.
До предности је Португал стигао већ у шестом минуту меча. Стријелац је био Роналдо. На асистенцију Жо Кансела са десне стране, Португалац је волеом сломио голмана Узбекистана.
Десетак минута касније идеална прилика из слободњака уз казнени простор. Роналдо се намјестио, али је шут препустио Мендешу који повећава предност Португала на 2:0.
А онда, поново Роналдо. У 39. минуту на асистенцију Бруна Фернандеша Роналдо поново постиже гол и повећава предност на 3:0.
У другом полувремену Нематов није имао среће у 60. минуту меча и шаље лопту у своју мрежу, а Рафаел Леао у 87. минуту поставља коначних 5:0.
Португал је ремизирао у првом мечу против Конга (1:1) и тада су изабраници Роберта Мартинеза добили жестоке критике. Највише оштрих ријечи било је адресирано Кристијану Роналду који није на прошлом мечу показао ништа. Роналдо је уз Лионела Месија готово већи од овог Свјетског првенства. Ово је опроштај од велике националне сцене за два највећа фудбалера у историји овог спорта.
Португалцу се осим лоших дана на терену спочитавају и успјеси највећег ривала Лионела Месија који је силовито стартовао на овом Свјетском првенству и већ уписао пет голова. Али, то није било довољно терета за Роналда. Медији су га оптуживали и за стање у екипи. За нарушене односе и лошу игру на терену крив је био Роналдо. Познато је да са појединим саиграчима нема добар однос. Један од њих је Бруно Фернандеш са којим је Роналдо играо и у Манчестер јунајтеду.
Да је велики притисак на португалску звијезду показује и гест Јувентуса. Клуб из Торина је бившем играчу посветио објаву "Најмрачније је пред зору", чиме су га подржали у овој тешкој ситуацији.
Колико су његови голови на данашњем мечу већи од саме побједе Португала говори и чињеница да су бројни свјетски медији као ударну вијест пласирали информацију да је Роналдо постигао гол.
Наредни меч ће Португал играти против Колумбије.
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