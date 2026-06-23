Бака од 100 година постала хит Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси, најбољи фудбалер свих времена, наставио је да исписује историју на Свјетском првенству у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади. Он је у двије утакмице постигао пет голова и дошао до укупне цифре - 18.
Меси је на тај начин избио на прво мјесто листе најбољих стрелаца у историји Мундијала, престигавши Мирослава Клосеа који је стао на 16 погодака и био је неприкосновен. Ипак, добру шансу да га престигне имаће Килијан Мбапе, који на свом конту има 16 голова и најмање још једно Свјетско првенство пред собом.
Лео је у првој утакмици успио да постигне три гола против Алжира, док је у наредној против Аустрије два пута тресао мрежу и поред промашеног једанаестерца у првом полувремену.
Ипак, шоу је украла једна бака, коју је камера уснимила на утакмици Аргентине и Аустрије.
Messi adding more life to our grandMa pic.twitter.com/B4AOudkHp9— Global Econ🤑 (@KenMetricss) June 22, 2026
"Навијач Месија 100 година" - пише на њеном транспаренту.
(телеграф)
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