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Делиријум у Тексасу: Камера ухватила Шакиру - стадион експлодирао

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 22:50

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Шакира
Фото: Društvena mreža X/AresMarte112133

Гдје су фудбал и Лео Меси ту је и Шакира. Навијачи на стадиону у Тексасу су одушевљено реаговали када се поп икона појавила на великом екрану током утакмице између Аргентине и Аустрије (2:0).

Популарна певачица (49) седела је у ВИП ложи и пратила меч, а када ју је камера приказала, махнула је и послала пољубац публици, што је изазвало громогласан аплауз. Поново се појавила и током паузе за освежење у другом полувремену.

Колумбијка је годинама повезана са Свјетским првенствима. Наступила је 2006. са ремиксом песме "Hips Don’t Lie", док је 2010. обележила турнир у Јужној Африци хитом "Waka Waka", који се сматра једним од најпознатијих фудбалских химни. Касније је објавила и "La La La" у Бразилу 2014, као и "Dai Dai" за овогодишње првенство, коју је извела на отварању.

Утакмица је била посебна и због историјског учинка Лионела Месија. Иако је промашио пенал на почетку, успио је да се искупи голом у 39. минуту, чиме је постао најбољи стрелац у историји Свјетског првенства са 17 голова. У надокнади времена постигао је још један погодак и поставио коначних 2:0 за Аргентину.

Меч у Арлингтону је тако спојио музичку и фудбалску звезду - Шакиру на трибинама и Месија на терену - пружајући публици незабораван тренутак.

(информер)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Шакира

Лео Меси

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