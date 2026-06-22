Делиријум у Тексасу: Камера ухватила Шакиру - стадион експлодирао

Аутор:АТВ редакција
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Гдје су фудбал и Лео Меси ту је и Шакира. Навијачи на стадиону у Тексасу су одушевљено реаговали када се поп икона појавила на великом екрану током утакмице између Аргентине и Аустрије (2:0).
Популарна певачица (49) седела је у ВИП ложи и пратила меч, а када ју је камера приказала, махнула је и послала пољубац публици, што је изазвало громогласан аплауз. Поново се појавила и током паузе за освежење у другом полувремену.
Колумбијка је годинама повезана са Свјетским првенствима. Наступила је 2006. са ремиксом песме "Hips Don’t Lie", док је 2010. обележила турнир у Јужној Африци хитом "Waka Waka", који се сматра једним од најпознатијих фудбалских химни. Касније је објавила и "La La La" у Бразилу 2014, као и "Dai Dai" за овогодишње првенство, коју је извела на отварању.
Shakira 👋👋 pic.twitter.com/WiuzJSp1KM— ⚡Ares m4rT&⚡ (@AresMarte112133) June 22, 2026
Утакмица је била посебна и због историјског учинка Лионела Месија. Иако је промашио пенал на почетку, успио је да се искупи голом у 39. минуту, чиме је постао најбољи стрелац у историји Свјетског првенства са 17 голова. У надокнади времена постигао је још један погодак и поставио коначних 2:0 за Аргентину.
Shakira is attending the World Cup match between Argentina and Austria with her sons. pic.twitter.com/kG7bdrBME0— Pop Core (@TheePopCore) June 22, 2026
Меч у Арлингтону је тако спојио музичку и фудбалску звезду - Шакиру на трибинама и Месија на терену - пружајући публици незабораван тренутак.
(информер)
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