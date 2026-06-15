Шакира: Моји синови су рођени захваљујући пјесми 'Waka Waka'

Аутор:АТВ
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У разговору за магазин "People", Шакира се присјетила тренутка који је обиљежио њену музичку каријеру, али јој је и донио оно највриједније - синове Милана и Сашу.
Те давне 2010. године, Шакира је доживјела свјетску славу захваљујући хиту "Waka Waka (This Тime for Africa)", службеној химни тадашњег Свјетског првенства у фудбалу.
Пјесма је постала глобални феномен, те се и данас радо слуша у готово свакој прилици. Осим што је обиљежила њену музичку каријеру, пјевачица каже да јој је донијела и велику животну радост - синове Милана и Сашу.
У разговору за магазин "People", Шакира је подсјетила да је тада и упознала Жерард Пикеа, фудбалера с којим је касније добила дјецу. Пар се 2022. године разишао.
"Зато своју дјецу зовем 'Waka дјецом'. Вјерујем да су захваљујући тој пјесми рођена", рекла је и додала: "Она ме одвела на Свјетско првенство, које је утицало на мој живот, а из свега тога родили су се они, најбоље што ми се икада догодило."
Присјетила се и свог наступа године 2014. када је са пјесмом "Ла Ла Ла (Бразил 2014)" још једном одушевила фанове.
"Тада сам била трудна са Сашом, својим млађим сином, и наступала сам, а моји фанови су одмах почели да коментаришу: 'Шакира је трудна'. Била сам трудна тек мјесец дана или два, али очигледно ме јако добро познају", закључила је, преноси Б92.
Колумбијска пјевачица се синоћ вратила на Свјетско првенство и то у великом стилу. Извела је нови хит "Dai Dai", а пажњу модних критичара привукла је и добро осмишљеном модном комбинацијом.
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