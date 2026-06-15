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Шакира: Моји синови су рођени захваљујући пјесми 'Waka Waka'

Аутор:

АТВ
15.06.2026 15:50

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Шакира Вака, Вака пјесма за мундијал
Фото: YouTube/printscreen

У разговору за магазин "People", Шакира се присјетила тренутка који је обиљежио њену музичку каријеру, али јој је и донио оно највриједније - синове Милана и Сашу.

Те давне 2010. године, Шакира је доживјела свјетску славу захваљујући хиту "Waka Waka (This Тime for Africa)", службеној химни тадашњег Свјетског првенства у фудбалу.

Пјесма је постала глобални феномен, те се и данас радо слуша у готово свакој прилици. Осим што је обиљежила њену музичку каријеру, пјевачица каже да јој је донијела и велику животну радост - синове Милана и Сашу.

У разговору за магазин "People", Шакира је подсјетила да је тада и упознала Жерард Пикеа, фудбалера с којим је касније добила д‌јецу. Пар се 2022. године разишао.

"Зато своју д‌јецу зовем 'Waka д‌јецом'. Вјерујем да су захваљујући тој пјесми рођена", рекла је и додала: "Она ме одвела на Свјетско првенство, које је утицало на мој живот, а из свега тога родили су се они, најбоље што ми се икада догодило."

Присјетила се и свог наступа године 2014. када је са пјесмом "Ла Ла Ла (Бразил 2014)" још једном одушевила фанове.

"Тада сам била трудна са Сашом, својим млађим сином, и наступала сам, а моји фанови су одмах почели да коментаришу: 'Шакира је трудна'. Била сам трудна тек мјесец дана или два, али очигледно ме јако добро познају", закључила је, преноси Б92.

Повратак са још једним хитом

Колумбијска пјевачица се синоћ вратила на Свјетско првенство и то у великом стилу. Извела је нови хит "Dai Dai", а пажњу модних критичара привукла је и добро осмишљеном модном комбинацијом.

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Тагови :

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Пјевачица

пјесма

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