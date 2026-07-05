Више од милион марака за реконструкцију алеје Козарског одреда

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Милионски пројекат реконструкције Алеје Козарског одреда у Приједору званично иде корак даље.
Из буџета града издвојено је милион и три стотине хиљада марака. Грађани с нестрпљењем чекају завршетак радова. Када ће почети да тече рок од деведесет дана, у прилогу Иване Дешић.
Уништени тротоари, више пута крпљене рупе и вода која прекрије улицу приликом сваке кише слика је Алеје Козарског одреда познатије као Целулоска улица. Неопходна је темељна реконструкција став је грађана који подржавају најављену реконструкцију.
"У сваком случају биће позитивно биће напредак за нас у граду, биће лакше кретање",
"Ако су велике рупе нормално да би требало санирати не само ту него све и једну улицу која је оштећена и која није условна за вожњу",
"Све што год ураде ново и боље то је за свију нас добро", кажу грађани за АТВ.
Модернизација ове дионице не значи само лакше и безбједније кретање за пјешаке и возаче. Алеја пролази кроз индустријску зону. Уређењем инфраструктуре олакшеће се и приступ бројним предузећима.
Детаље погледајте у видео прилогу:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
10 ч2
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
14 ч0
Најновије
22
16
22
03
21
59
21
56
21
47
Тренутно на програму