Теа на јахти запјевала "робињу" па настао хаос

Аутор:АТВ
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Теа Билановић изазива пажњу последњих мјесеци својом појавом, а њен најновији видео са једног несвакидашњег наступа направио је хаос.
Наиме, како важи за једну од траженијих пјевачица са домаће естраде, Теа је одржала један свој наступ на једној јахти на црногорском приморју.
Теа је развалила Бренин хит, а снимак са јахте изазвао је општи хаос.
Она је пјевала у бикинију, а њене згодно тијело и атрибути довели су до полемике.
Теа је увијала док је изводила Бренин велики хит "Робиња".
"Како је згодна, бомба", "какав снимак, благо њеном друштву", "Теа је бомба", неки су од коментара.
- Отворена сам за удају. Мишљења сам да је лакше да се човјек разведе, него раскине. Кад раскинеш, увијек постоји јављање, могућност за помирењем, али кад се разведеш, то је званично, удара на его, и ако би се хтио помирити, није баш...
Теа је признала да уз себе увијек носи бибер спреј, за сваки случај.
@nastupi_poznatih00 Tea Bilanovic u Budvi 😍 #teabilanovic #viral #yacht #sea #budva ♬ original sound - nastupi_poznatih
- Увијек га носим са собом. Имам један у аутомобилу и један у стану. Плашим се да га употријебим зато што сам много смотана, бојим се да ћу ка себи шприцнути (смијех), али ако је у питању нека ужасна ситуација, наравно да бих употребила било шта што ми се нађе под руком - рекла је Теа.
(курир)
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