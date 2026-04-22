Стравичан пад Вембањаме! Језива сцена у другој утакмици НБА плеј-офа

Кошаркаши Портланда савладали су Сан Антонио Спарсе резултатом 106:103 и изједначили на 1:1 у серији плеј-офа Западне конференције, а утакмицу је обиљежила тешка повреда прве звезде Спарса - Виктора Вембањаме.
У другој дионици меча, послије дуела са Џруом Холедејом Француз је пао и снажно главом ударио о паркет.
Требало му је 30-ак секунди да се придигне у сједећи положај, а готово читав минут да устане. Након тога је отишао у свлачионицу и више се није враћао на терен.
Спарси су убрзо обавијестили јавност да је примјењен такозвани "протокол приликом потреса мозга" (сет медицинских правила која се примењују када играч добије ударац у главу) и да се више неће враћати на терен.
Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026
Дијагностификован му је потрес мозга, што значи да му предстоји минимум 48 сати мировања. Теоретски би могао би могао да заигра у трећој утакмици серије са Блејзерсима, али то се највјероватније неће десити.
Након детаљних анализа биће познато да ли ће и колико паузирати, преноси Курир.
