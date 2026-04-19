Јокићев трипл-дабл и 30 поена Марија за вођство Денвера против Минесоте у плеј-офу

Кошаркаши Денвера савладали су Минесота тимбервулвсе резултатом 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26) и тако повели у плеј-оф серији. Јокић и Мари водили су домаћина до побједе иако су гости много боље започели овај дуел.
Нагетси су се пробудили у трећој дионици и успјели да преокрену меч који није почео добро по њих. Џамал Мари је командовао тимом и одиграо врхунску партију, док је Никола Јокић пунио све статистичке колоне, а играчи улоге у Денверу погађали су када је требало - овај пут Џонсон и Браун.
Јокић је за 40 проведених минута на терену уписао 25 поена, уз 13 скокова и 11 асистенција. Шут из игре био му је 11/19, са по једном украденом и пет изгубљених лопти. Ипак, погађао је када је било најважније.
Кошарка
Јокић добио награде за историјски подвиг
Код Денвера најефикаснији је био Мари са 30 поена, пет скокова и седам асистенција, а допринио је и Гордон са 17, као и Браун и Џонсон са по 12 поена.
Ентони Едвардс код Минесоте убацио је 22, уз девет скокова и седам асистенција. Гобер је додао 17 и десет скокова, а Мекденијелс и Рендл по 16 поена.
Послије почетног вођства од 4:3, Денвер је током већег дијела првог полувремена био у заостатку. Минесота је на старту контролисала темпо утакмице, доносећи боље одлуке у нападу, док су у одбрани успјешно заустављали проток лопте Денвера и сводили број отворених шутева на минимум.
У првој четвртини истакао се Мекденијелс, најзаслужнији за предност Минесоте од 33:23. На другој страни, Никола Јокић је имао скроман поентерски учинак - свега три поена, али је доприносио у осталим сегментима игре, уз чврсту одбрану "вукова".
Кошарка
НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи
Минесота је током друге дионице одржавала предност, углавном око десет поена разлике, одговарајући на сваки покушај ривала да се приближи. Ипак, када су Нагетси заиграли у препознатљивом ритму - брзо у транзицији, са добрим кретањем лопте и реализацијом отворених шутева, услиједио је и резултатски повратак.
Серију је најприје покренуо Кем Џонсон са пет узастопних поена, да би се надовезао и Спенсер Џонс, играчи који могу имати значајну улогу у наставку серије.
Тројком Јокића Денвер је повео 50:49, први пут још од уводних минута, три минута пре краја полувремена.
До одласка на одмор резултат је изједначен на 62:62, уз запажен учинак Џамал Марија, који је убацио 14 поена од укупно 39 свог тима у том периоду.
Увукла се нервоза у шут Минесоте у наставку, а и Денвер је много боље затварао прилазе кошу. Серијом 14:0 у тренуцима када Тимбервулвси нису могли ништа да погоде, Нагетси су практично преломили меч.
Убацили су у том периоду "вукови" само 17 поена и имали шут из игре 6/23.
Имали су Тимбервулвси серију 9:2 у последњој деоници, али су је Јокић и Мари поништили и показали зашто су у овом тренутку најбољи дуо у лиги. Укључили су се и остало играчи у завршници, пре свих Ерон Гордон за коначну побједу - 116:105.
