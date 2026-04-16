Јокић добио награде за историјски подвиг

Кошаркашу Денвера Николи Јокићу уручене су награде за најбољег скакача и асистента у овој сезони у НБА лиги, објавили су данас Нагетси.
НБА лига је раније објавила да је Јокић постао први играч у историји који је у једној сезони био на првом мјесту по броју скокова и асистенција по утакмици. Српски кошаркаш је регуларни дио сезоне у НБА лиги завршио са просјеком од 12,9 скокова и 10,9 асистенција по мечу.
Денвер је на друштвеним мрежама објавио данас да је Јокић добио двије кристалне статуе за најбољег асистента и скакача сезоне. Кошаркаши Денвера ће у првом колу плеј-офа Западне конференције НБА лиге играти против Минесоте.
