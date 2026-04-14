Анђела Дугалић остала у шоку кад је чула питање новинара

Аутор:АТВ
Гледаћемо Српкињу у WНБА лиги. Српска кошаркашица Анђела Дугалић (24) одабрана је на драфту у најјачој кошаркашкој лиги на свијету и то као девети пик.
Њу је одабрала екипа Вашингтон Мистикса, па је послије тога била дио обавезне конференције за медије на којој је остала у шоку због питања новинара.
Један новинар направио је лапсус приликом постављања питања и питао је шта очекује од себе и какав утицај вјерује да може да направи на екипу Скаја (Чикаго). То је њу изненадило јер није схватила да је грешка новинара.
"Јесам ли трејдована у екипу Скаја?", питала је Анђела и одмах се окренула на страну тражећи одговор.
Тек тада је новинар схватио шта је рекао и да је погрешио, одмах се извинио због лапсуса.
"Не, не. У реду је. Све је у реду", насмијала се Анђела Дугалић послије кратког шока.
This is hysterical 😭 pic.twitter.com/H4ifKHF8RD— Rosalina Lee (@YoitsRosie) April 14, 2026
Анђела је недавно освојила титулу у америчкој колеџ кошарци (НЦАА) пошто је са екипом УЦЛА у "мартовском лудило" савладала екипу Јужне Каролине (79:51).
Анђела Дугалић је рођена 29. децембра 2001. године у Чикагу, али је одмалена имала снажну везу са Србијом. Гледала је српске филмове и серије, научила српски језик и то јој је много помогло. Бирала је између фудбала и кошарке, али је ипак одлучила да узме кошаркашку лопту у руке.
Са само 17 година је дебитовала за Србију и од ње се много очекује у будућности под селекторском палицом Милоша Павловића. Већ је освојила злато са националним тимом пошто је 2021. освојено Европско првенство побједом против Француске.
(Мондо)
