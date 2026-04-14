Logo
Large banner

Анђела Дугалић остала у шоку кад је чула питање новинара

Аутор:

АТВ
14.04.2026 17:40

Коментари:

0
Анђела Дугалић на конференцији за новинаре
Фото: X/ YoitsRosie

Гледаћемо Српкињу у WНБА лиги. Српска кошаркашица Анђела Дугалић (24) одабрана је на драфту у најјачој кошаркашкој лиги на свијету и то као девети пик.

Њу је одабрала екипа Вашингтон Мистикса, па је послије тога била дио обавезне конференције за медије на којој је остала у шоку због питања новинара.

Један новинар направио је лапсус приликом постављања питања и питао је шта очекује од себе и какав утицај вјерује да може да направи на екипу Скаја (Чикаго). То је њу изненадило јер није схватила да је грешка новинара.

"Јесам ли трејдована у екипу Скаја?", питала је Анђела и одмах се окренула на страну тражећи одговор.

Тек тада је новинар схватио шта је рекао и да је погрешио, одмах се извинио због лапсуса.

"Не, не. У реду је. Све је у реду", насмијала се Анђела Дугалић послије кратког шока.

Анђела је недавно освојила титулу у америчкој колеџ кошарци (НЦАА) пошто је са екипом УЦЛА у "мартовском лудило" савладала екипу Јужне Каролине (79:51).

Ко је Анђела Дугалић?

Анђела Дугалић је рођена 29. децембра 2001. године у Чикагу, али је одмалена имала снажну везу са Србијом. Гледала је српске филмове и серије, научила српски језик и то јој је много помогло. Бирала је између фудбала и кошарке, али је ипак одлучила да узме кошаркашку лопту у руке.

Са само 17 година је дебитовала за Србију и од ње се много очекује у будућности под селекторском палицом Милоша Павловића. Већ је освојила злато са националним тимом пошто је 2021. освојено Европско првенство побједом против Француске.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Анђела Дугалић

кошарка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

20

14

Почео ТВ дуел Минића и Станивуковића

20

11

Лото резултати: Извучени бројеви у 30. колу

20

06

Колико је поуздана онлајн куповина?

20

00

Дјечак одговором гануо многе: "Само је породица битна"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner