Удар на Дончића: "Гдје ти је понос, гдје ти је достојанство?"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Аналитичар ЕСПН-а, Стивен А. Смит, оштро је критиковао Луку Дончића, доводећи у питање његов однос према физичкој припреми и опоравку, уз истовремено истицање примјера Леброна Џејмса.
У својој емисији, Смит је изразио изненађење чињеницом да Џејмс, упркос 41 години и 23. сезони у лиги, улази у плеј-оф без већих проблема са повредама, док поједине млађе звијезде, укључујући Дончића и Остина Ривса, нису успјели да очувају континуитет.
"Мука ми је да гледам играча са 41 годином како је здрав, а други нису. Ако знамо да Леброн улаже огромна средства у своје тијело, зашто то не раде и остали? Гдје ти је понос? Гдје ти је достојанство?", поручио је Смит, користећи Дончића као примјер ширег проблема у лиги.
Смит је нагласио да НБА играчи зарађују довољно да могу да приуште врхунску његу тијела, те да изостанак таквог приступа сматра недопустивим на највишем нивоу такмичења.
Актуелна сезона у НБА лиги обиљежена је великим бројем повреда, нарочито мишићних, због чега су поједини играчи пропустили значајан број утакмица, а неки чак остали без могућности да конкуришу за индивидуална признања.
Са друге стране, Џејмс и даље биљежи завидне бројке – 20,9 поена, 6,1 скок и 7,2 асистенције по мечу – док је у финишу регуларног дела додатно подигао форму и предводио Лос Анђелес Лејкерсе до пласмана у плеј-оф.
За партије у завршници сезоне награђен је и признањем за играча недеље Западне конференције.
Ипак, упркос његовим играма, Лејкерси су сезону завршили на четвртом мјесту и у првој рунди плеј-офа очекује их дуел са Хјустон Рокетсима, пише Б92
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
09
16
53
16
43
16
38
16
30
Тренутно на програму