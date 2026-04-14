Ко је све присуствовао сахрани Душка Вујошевића?

Прослављени кошаркашки тренер Душко Вујошевић сахрањен је данас у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду. Вујошевић је преминуо 8. априла у Београду у 68. години послије дуге борбе са тешком болешћу.
Прије сахране, одржано је опело у цркви Светог Николе на Новом гробљу.
Сахрани су, осим породице и пријатеља Душка Вујошевића, присуствовали и предсједник КК Партизан Остоја Мијаиловић, тренер Ђоан Пењароја и чланови стручног штаба, садашњи кошаркаши "црно-бијелих", као и представници ЈСД Партизан, ФК Партизан, КСС, КЛС, АБА лиге...
Сахрани су присуствовали и бројни људи из свијета спорта и јавне личности: потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић, Расим Љајић, Жељко Обрадовић, Александар Ђорђевић, Жарко Паспаљ, Жарко Зечевић, Владимир Кузмановић, Милија Војиновић, Предраг Мијатовић, Предраг Даниловић, Млађан Шилобад, Мирослав Берић, Владимир Драгутиновић, Драган Тодорић, Урош Трипковић, Владо Шћепановић, Бранко Ковачевић, Предраг Шупут, Клемен Препелич, Вуле Авдаловић, Велимир Гашић, Дарко Миличић, Драган Луковски...
На сахрани прослављеног тренера Партизана били су и Зоран Славнић, Мишко Марић, Зоран Стевановић, Иво Накић, Славко Вранеш, Новица Величковић, Миленко Тепић, Саша Павловић, Филип Петрушев, Ђуро Остојић, Драган Милосављевић, Рака Ђуровић, Миленко Топић, Владе Ђуровић, Срђан Благојевић, Данко Лазовић, Александар Јанковић, Мишко Ражнатовић, Душан Кецман, Жофри Ловерњ, Џанан Муса, Петар Шкулетић, глумци Драган и Алексеј Бјелогрлић, фронтмен групе Неверне бебе Милан Ђурђевић, муфтија београдски Мустафа Јусуфспахић, бројне спортске легенде, као и велики број навијача Партизана и грађана.
Навијачи Партизана су се од легендарног тренера "црно-белих" опростили песмом "Добро памтим све".
Говор на сахрани некадашњег тренера Партизана у име породице Вујошевић одржао је некадашњи предсједник Србије Борис Тадић.
Вујошевић је сахрањен уз пјесму Ђорђа Балашевића "Стих изнад свих", а навијачи Партизана су потом отпјевали пјесму "Да волим црно-бијеле".
