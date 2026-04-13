ФИБА Лига шампиона: трофејни "Хет-трик" за јуниоре Лијетувос Ритаса

Аутор:Андреј Кнежевић
За јуниорску екипу Лијетувос Ритаса у ФИБА Лиги шампиона нема премца. У великом финалу, Лијетувос Ритас савладао је Игокеу резултатом 77:54, а литванска екипа од прве до задње секунде контролисала је дешавања на терену и заслужено је одбранила трон.
Кажу да им је пут до титуле, ове године, био тежи него прошле, а кључ успјеха лежи у екипном заједништву.
"Желим да честитам својим саиграчима и стручном штабу. Дошли смо са намјером да освојимо турнир и успјели смо у томе. Дали смо све од себе на паркету, “гинули” смо један за другог и то нам је донијело успјех", каже Гарбијелиус Буивидас, члан јуниорске селекција Лијетувос Ритаса.
"Урадили смо још један добар посао на развојном путу за ове младе играче. Турнир је био веома квалитетан и било нам је теже да дођемо до трофеја него прошле године. То је добро и с тим наш успјех добија још више на значају. Желим да честитам свима који су допринијели да организација буде на врхунском нивоу, а ми настављамо да радимо и даље, рекао је Гинтарас Каджиулис, тренер јуниорске селекције Лијетувос Ритаса.
У Игокеи не крију жал за пропуштеном приликом да се по пут други пут домогну трофеја у јуниорској ФИБА Лиги шампиона. Ипак, за минулих дана тим тренера Јована Мирковића, уз друго мјесто на турниру, показао је и да у својим редовима има прегршт талентованих играча који су на добром путу.
На рачун Игокее и града Лакташи стижу само ријечи хвале. С чистом десетком положен је организациони испит, а
"Сви су презадовољни организацијом турнира која је подигнута на виши ниво. Утисци су екстремно позитивни од стране свих клубова и званичника који су протеклих дана боравили овдје. Желим да похвалим Игокеу и Лакташа, Игора и Вука, али и све остале који су дали свој допринос да добијемо овако сјајан турнир. Драго ми је што смо стигли у средину која живи за кошарку и што смо и на овај начин учврстили нашу сарадњу", рекао је Патрик Комнинос, извршни директор ФИБА Лиге шампиона.
За најкориснијег играча турнира проглашен је Габријелиус Буивидас, кошаркаш Лијетувос Ритаса, а мјеста у идеалној петорци нашло се и за Игокеиног Ђорђа Ђукановића, те Емануела Агбасона из Сабаха, Максимилијана вон Салдерна из Телеком Бона и Тима Вернијерса, члана Остендеа.
