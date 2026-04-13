Евролига одлучила како ће изгледати идућа сезона

Руководство Евролиге је прекинуло све спекулације и одлучило да сезона 2026/27 буде играна у истом формату као и актуелна што значи да ће бројати 20 клубова који ће одиграти 38 кола. Ипак, очекује се једна промјена.

Према информацијама које преноси "Спортандо", Борд Евролиге ће на састанку заказаном за уторак, 14. априла 2026. године, озваничити наставак постојећег система такмичења, чиме се завршава вишемјесечна дилема око могућих промјена формата без скраћивања или проширења које се раније помињало у јавности.

Једина измјена која би могла да ступи на снагу односи се на календар такмичења.

План је да сезона 2026/27 почне нешто раније, за једну до двије седмице у односу на досадашњу праксу, како би се смањио притисак згуснутог распореда и омогућио бољи распоред утакмица и одмора играча.

Како се наводи, ову опцију је раније наговијестио и генерални директор Евролиге Ћус Буено, који је 14. април означио као датум кључних одлука о будућој структури такмичења.