Лука Митровић освојио први пехар након одласка из Црвене звезде

13.04.2026 07:50

Лука Митровић на медијској конференцији у Звездином дресу.
Фото: Tanjug/ Vladimir Šporčić

Лука Митровић подигао је свој први трофеј од одласка из Црвене звезде.

Московски ЦСКА је у финалу ВТБ "Винлине" купа савладао Уникс резултатом 73:62, а српски кошаркаш је тријумфу допринио са шест поена и девет скокова.

Најзаслужнији за тријумф "армејаца" био је Мело Тримбл који је постигао 16 поена, док је четири мање забиљежио Антонијус Кливленд.

Возачки испит

Друштво

Шта је највећи проблем за кандидате приликом полагања вожње?

У редовима Уникса најефикаснији је био Џејлен Рејнолдс са 14 поена, Алексеј Швед је убацио 12, док је Ксавијер Манфорд додао 11.

Када је ријеч о самој утакмици, кошаркаши Уникса су боље отворили меч и већ у уводним минутима стигли до великих 8:1, али су Московљани убрзо преузели конце игре у своје руке и већ до полувремена имали великих +15 (38:23).

У наставку меча питање побједника се није постављало. Московски ЦСКА је у неколико наврата имао и 20 поена предности и на крају више него заслужено стигао до пехара, пише Арена спорт.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

