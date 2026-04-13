Лука Митровић освојио први пехар након одласка из Црвене звезде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лука Митровић подигао је свој први трофеј од одласка из Црвене звезде.
Московски ЦСКА је у финалу ВТБ "Винлине" купа савладао Уникс резултатом 73:62, а српски кошаркаш је тријумфу допринио са шест поена и девет скокова.
Најзаслужнији за тријумф "армејаца" био је Мело Тримбл који је постигао 16 поена, док је четири мање забиљежио Антонијус Кливленд.
У редовима Уникса најефикаснији је био Џејлен Рејнолдс са 14 поена, Алексеј Швед је убацио 12, док је Ксавијер Манфорд додао 11.
Када је ријеч о самој утакмици, кошаркаши Уникса су боље отворили меч и већ у уводним минутима стигли до великих 8:1, али су Московљани убрзо преузели конце игре у своје руке и већ до полувремена имали великих +15 (38:23).
У наставку меча питање побједника се није постављало. Московски ЦСКА је у неколико наврата имао и 20 поена предности и на крају више него заслужено стигао до пехара, пише Арена спорт.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
14 ч1
Кошарка
15 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
15
12
06
11
50
11
35
11
19
Тренутно на програму