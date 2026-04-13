Шта је највећи проблем за кандидате приликом полагања вожње?

Полагање возачког испита за некога је изазов, а за некога рутина.
Најчешћи разлози пада возачког испита:
То није никаква флоскула, већ чињеница којом инструктори у БиХ свједоче свакодневно, јер, како кажу, неко вози као да је рођен за воланом, док неко и након небројено часова није савладао основе вожње.
Како причају за "Независне новине", за возаче почетнике неопходно је стрпљење свих учесника у саобраћају, а што, како тврде, неријетко овдје изостаје.
Поред тога, сматрају да појединим кандидатима такође недостаје стрпљења, јер постоје они који су и прије вожње научили да управљају возилом, па им онда ишчекивање полагања возачког испита често прави проблеме, не само у практичном дијелу, већ и у писменом.
Александар Тривунчић, инструктор вожње из Шипова, за "Независне новине" открива да је ипак један од кључних фактора који утичу на кандидата трема.
"Постоје они кандидати којима генерално лошије иде вожња, па им треба више времена да је савладају, али најчешћи разлог зашто кандидат не положи вожњу је засигурно трема. Имао сам кандидате који су возили одлично и све је током обуке било без грешке, али у моменту када дођу на полагање имају трему, тресе им се нога и то се често дешава", каже Тривунчић.
Уз трему, фактори који утичу на кандидате, према његовим ријечима и пракси су: пјешаци, лоша видљивост, избрисане ознаке, али и нетолеранција.
"Према његовим ријечима, возачи немају толеранцију према кандидатима и често им трубе, обилазе их, вичу, што кандидате чини нервознима и утиче на њихову вожњу", наводи он.
Када су у питању тестови, њих, како истиче, положе из првог пута сви они који су учили, а женски кандидати су у том случају одговорнији и немају проблем с полагањем тестова.
Иначе, према подацима Републичког завода за статистику, возачки испит у Републици Српској у 2025. години успјешно је положило 17.999 возача, од 26.495 излазака на возачки испит.
Међутим, занимљив је податак да су забиљежена 62 изласка кандидата на полагање испита седам или више пута, а да је тек 28 њих тада, напокон, стигло до возачке дозволе.
Од 26.495 излазака, први пут на возачком испиту било је 18.024 кандидата.
Њих 12.303 успјело је да га положи већ из првог покушаја, док је остатак кандидата био приморан да до возачке дозволе поново иде на испит, а како смо навели, неки и седам и више пута.
Слично се, појаснили су, дешавало и на испиту из прописа о безбједности саобраћаја.
Ту је на 20.660 излазака, испит положило 13.788 кандидата, а писмени дио се показао нарочито тежак за поједине, јер су забиљежена 332 изласка на испит седам или више пута.
"Од тог броја 90 је на крају успјело да положи", појаснили су из Завода за статистику.
Без потешкоћа није могло ни када је ријеч о полагању испита из прве помоћи.
У 2025. надлежни су евидентирали 13.596 излазака, а успјешност је забиљежио 12.151 кандидат.
"Регистровано је 14 излазака кандидата на испит из прве помоћи шест пута, а четворо њих је на крају успјело да га положи", пише у подацима Републичког статистичког завода.
Занимљиво, свјетски рекорд у броју неуспјешних покушаја полагања возачког испита држи Ча Са Сун из Јужне Кореје, која је имала велике потешкоће у полагању како тестова, тако и вожње.
Писмени дио испита први пут је полагала 2005, али не само да је пала том приликом, већ је била неуспјешна све до, вјеровали или не, 860. покушаја.
Када се приступило практичном дијелу полагања, односно вожњи, Са Сун се суочила са још већим проблемима, те је била приморана да полаже чак 960 пута, док коначно, 15 година од првог покушаја, није успјела да савлада вожњу.
Један од познатијих случајева је и онај једног кандидата из Лондона, који је падао на писменом дијелу испита 107 пута.
