Васкрс у Бакинцима обиљежен уз пјесму, игру и трку јаја

Пјесма, игра и заједништво обиљежили су васкршње окупљање у Бакиницима. Програм је почео богослужењем, а настављен је наступом фолклорне секције и такмичењима за најмлађе.
Бирало се најљепше ишарано јаје, одмјеравале су се снаге у туцијади, а велику пажњу привукла је и трка у ношењу васкршњих јаја.
"Прије свега нас окупи, што је најважније увијек у срећи, у здрављу, послије молитве, послије причеста и поста долази један овако предиван дан",
"Јако ми значи зато што је јако лијепо доћи ту и играти и представљати наш КУД и традицију",
"Много нам значи да се овдје окупљамо, да се дружимо, лијепо је видјети овако кад се сви скупимо",
"Манифестација као манифестација нам много значи због окупљања омладине и народа на једном мјесту, да се упознамо, да та наша традиција остане и даље, да народ не заборави нашу традицију и обичаје", говоре окупљени за АТВ.
Најмлађи су кроз игру и дружење имали прилику да се упознају са обичајима који се преносе генерацијама, док су старији с пажњом и поносом пратили како се ти исти обичаји настављају.
Додијељене су и награде, које су додатно обрадовале дјецу и дале симболичан подстицај да се традиција његује и у годинама које долазе.
"Пет година већ је како обиљежавамо Васкрс овдје испред нашег храма. Презадовољни су сви, сви зову, питају шта треба, помажу. Ово све је збир нашег села, можда сам ја ту логистички највише активан, али сви помогну и овом приликом се свима стварно захваљујем, нашем становништву. Сам човјек не може ништа, а кад се сви скупимо онда можемо стварно доста тога да урадимо", каже Горан Ковачевић, организатор.
Посебан значај обиљежавању празника у овом мјесту даје и велика посјећеност богослужењима и цркви.
"Бакинци су иначе специфични, оригинални по својој организацији, људи који заиста посјећују цркву, много се труде да очувају оно нешто што је изворно, што нема ја мислим нико овдје око нас. И заиста, Божић, Бадњи дан, Васкрс сваки пут обиљеже онако на један свој специфичан, посебан начин, а баш оригинално за њих", рекао је Велибор Крагић, свештеник.
Оваква окупљања подсјећају да традиција живи онда када се дијели и када се око ње окупе људи добре воље. Уз мало труда, осмијехе и жељу да се његује оно што нас повезује, и мало окупљање може постати посебан догађај.
Управо због тога, ово је доказ да мали број људи, када дјелује сложно и с љубављу према свом мјесту, може учинити много – сачувати традицију, пренијети је на млађе генерације и учинити да село и даље живи кроз своје обичаје.
