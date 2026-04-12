Logo
Large banner

На овим граничним прелазима су најдужа задржавања

Аутор:

12.04.2026 17:25

Коментари:

0
Гужва на граничном прелазу Градина на излазу из БиХ.
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Велика Кладуша и Доња Градина појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ. На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из АМС РС.

Из АМС су напоменули да се на границама са ЕУ у потпуности пријмењује нови ЕЕС систем за грађане трћих земаља, односно систем ће бити 24 сата активан. Због тога се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Дубрава - Цибалија

Фудбал

Нереалне сцене у Хрватској: Намјерно постигао аутогол

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3.5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Повољни су услови за вожњу и саобраћај се на већини путева одвија по претежно сувим коловозима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АМС РС

Стање на граничним прелазима

Стање на границама

ЕЕС Систем

гужве на граници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Тежак удес у Српској, саобраћај потпуно обустављен

33 мин

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Како ријешити проблем надутости након тешке хране?

41 мин

0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс на конференцији за новинаре након преговора с Ираном

Свијет

Нове тврдње: Умало избила туча на преговорима САД и Ирана

49 мин

0
Душан Максић, џудо судија из Бањалуке

Остали спортови

Судија из Бањалуке Душан Максић дијели правду на Европском купу у Италији

57 мин

0

Више из рубрике

Крвава киша се креће ка нама, познато када ће бити овдје

Друштво

Крвава киша се креће ка нама, познато када ће бити овдје

1 ч

0
Васкршњи зец са плавом машном и јајима око њега стоји у трави.

Друштво

Свештеник изнио суров став по питању васкршњег зеца: Како је залутао у хришћанство?

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

Друштво

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

3 ч

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Друштво

Како су Срби некад славили Васкрс, а како то раде данас

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Овакав призор на граничном прелазу Градишка сигурно не памтите

17

25

17

20

Тежак удес у Српској, саобраћај потпуно обустављен

17

17

Нереалне сцене у Хрватској: Намјерно постигао аутогол

17

12

Како ријешити проблем надутости након тешке хране?

Small banner

Тренутно на програму

Small banner