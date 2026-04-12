На овим граничним прелазима су најдужа задржавања

На граничним прелазима Велика Кладуша и Доња Градина појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ. На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из АМС РС.
Из АМС су напоменули да се на границама са ЕУ у потпуности пријмењује нови ЕЕС систем за грађане трћих земаља, односно систем ће бити 24 сата активан. Због тога се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3.5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Повољни су услови за вожњу и саобраћај се на већини путева одвија по претежно сувим коловозима.
